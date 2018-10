dan, Právo

„Ještě než bylo započato sčítání hlasů, tak jsem oznámil, že už v březnu nebudu o obnovení svého mandátu usilovat. Nebudu kandidovat na předsedu bez ohledu na to, jak dopadnou senátní volby,“ řekl v sobotu Bělobrádek v centrále strany v paláci Charitas. Za pár minut se ukázalo, že prohrál senátní souboj s Martinem Červíčkem (ODS) a zůstává poslancem.

Možným nástupcem by mohl být dlouholetý první místopředseda Jurečka. „Nevylučuji to. Vážně to zvažuji a do konce října dám vědět,“ řekl Jurečka.

Místopředseda Bartošek ani pardubický poslanec Výborný zatím neřekli jednoznačné slovo. Vyčkává i Čunek. „Teď to neřeším, přijďte se mě zeptat v únoru,“ řekl. Naznačil ale, že dává přednost roli zlínského hejtmana.

Herman se vrátí

Pro lidovce jsou senátní volby zklamáním. Prohrál předseda a v druhém kole se jim podařilo získat pouze jedno křeslo ze čtyř možných. Obhájil pouze Patrik Kunčar ve Zlíně a Čunek na Vsetínsku.

Výsledek 2. kola volby senátora – obvod č. 80 - Zlín

„Zaostali jsme za očekáváním, neobhájili jsme ani ty tři mandáty. To je pro mě zklamáním, ale musíme to brát sportovně,“ řekl Bělobrádek.

Výsledek 2. kola volby senátora – obvod č. 47 - Náchod

Neuspěl ani bývalý ministr kultury Daniel Herman, kterého na Chrudimsku porazil kandidát ODS Jan Tecl. „Mám obrovskou radost, že po těchto senátních volbách máme poprvé Senát bez komunistů. To je úžasná zpráva pro Českou republiku,“ řekl Herman.

Výsledek 2. kola volby senátora – obvod č. 44 - Chrudim

I když neuspěl, tak do vysoké politiky znovu zamíří, protože ve Sněmovně nahradí v lidoveckém klubu Jana Čižinského, který se za sdružení Praha sobě chystá do vedení Prahy.

„Pokud Jan Čižinský rezignuje kvůli Praze, půjdu do Sněmovny,“ řekl Herman. Pokud by býval do Senátu uspěl, poslancem by se jako další náhradník stal Hayato Okamura, bratr lídra SPD Tomia.