Naďa Adamičková, dan, kab, tin, Právo

Na policii se obrátil někdejší prezidentský kandidát Michal Horáček, kterého poslanec označil za veksláka, což Horáček považuje za pomluvu, a proto požaduje pro Ondráčka trest. „Nebudu se k tomu vyjadřovat, o žádosti nic nevím, počkám si na soud,“ řekl Právu Ondráček.

Oba se dostali do veřejného sporu poté, co KSČM prosadila bývalého příslušníka pohotovostního pluku Ondráčka, jenž v roce 1989 zasahoval proti demonstrantům na Václavském náměstí, do čela sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů. Horáček se proti tomu postavil. Pravicoví politici a tisíce lidí na náměstích proti Ondráčkovi protestovali a poslanec poté odstoupil. [celá zpráva]

Už jednou byl případ odložen

Poslanec Ondráček byl na policii předvolán už v květnu, ale policisté Horáčkův podnět odložili. Ondráček odmítl vypovídat, stejně tak hodlá využít svého práva i v budoucnu, pokud ho Sněmovna zbaví imunity.

Podle informací Práva žalobce vrátil případ po odložení policii, která se proto nyní obrátila na mandátový a imunitní výbor.

Kdy se výbor sejde není jasné, jeho předseda Stanislav Grospič (KSČM) je nemocný. Výbor podle zaběhnuté praxe může jak Ondráčka, tak policii o doplnění informací. Po stanovisku výboru musí o vydání rozhodnout hlasováním celá Sněmovna, přičemž rozhodnutí výboru je pro poslance pouze doporučující. Dolní komora by tak mohla o vydání Ondráčka hlasovat nejdříve na zářijové schůzi.

„V podstatě jsem z velké části vázán mlčenlivostí, než mandátový a imunitní výbor rozhodne. Mohu k tomu sdělit to, že sekretariát mandátového výboru převzal žádost policie z podatelny Poslanecké sněmovny,” řekl Právu Grospič. „Mám na to určitý názor, ale z pozice předsedy mandátového výboru se k tomu nechci vyjadřovat,” dodal.

Bývalý prezidentský kandidát Michal Horáček

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Neúspěšný prezidentský kandidát Horáček na Ondráčka podal trestní oznámení kvůli pomluvě poprvé v lednu. Stalo se tak v reakci na Ondráčkův rozhovor na portálu Eurozprávy. [celá zpráva]

„Horáček je podle dostupných informací bývalý vekslák a spolupracovník StB s krycím jménem Sázkař. Takový člověk je mi ukradený. Jeho výlevy moudrostí nevyhledávám, ale dostávají se ke mně a pak na některé reaguji,“ řekl loni v prosinci Ondráček.

Horáček na svém webu během prezidentské kampaně zveřejnil spis, který na něj vedla StB, společně s negativním lustračním osvědčením. „Panu Ondráčkovi musí být z těchto materiálů známo, že jsem nebyl členem KSČ, nebyl jsem politicky aktivní a spolupráci s StB jsem odmítl,“ uvedl tehdy Horáček, který se předtím postavil proti zvolení Ondráčka do čela sněmovní komise pro kontrolu GIBS.

Premiérovi Andreji Babišovi (ANO) začátkem prosince Horáček napsal v otevřeném dopise: „Byl to právě pan Ondráček, který v roce 1989 coby člen pohotovostního pluku zasahoval brutálním způsobem proti občanům na Václavském náměstí během Palachova týdne. Stal se tak přímým aktérem represí, uplatňovaných v zájmu totalitní moci a okupantů naší vlasti.“ [celá zpráva]

Demokratická žumpa



Ondráček byl v březnu v tajné volbě podle všeho hlasy komunistů, SPD a ANO zvolen do čela komise pro GIBS, což vyvolalo veřejné protesty. Poslanec pak rezignoval.

Policie ČR dnes požádala Sněmovnu o vydání p.Ondráčka k trestnímu stíhání. Předpokládám, že v souvislosti s mým trestním oznámením. Pan Ondráček, navzdory dokumentům, které jsem zveřejnil, mě označil za “spolupracovníka StB a vexláka”. Je vidět, že lež je pořád nepřijatelná. Díky — Michal Horáček (@m_horacek) 15. srpna 2018

Ve Sněmovně nazval pravici „demokratickou žumpou“ a řekl: „Neodstupuji z této funkce na základě toho, že by tady bylo pár křiklounů na ulici, ale na základě toho, že jsem vyhodnotil bezpečnostní situaci svoji a své rodiny. Když jsem byl ve služebním poměru policie, čelil jsem mnoha tlakům od vás, které jsem vyšetřoval na protikorupční policii, ale tenkrát jsem byl v evidenci chráněných osob a mohl jsem se tak ochránit, dnes tuto možnost nemám. Proto tímto oznamuji, že rezignuji na post předsedy komise.“ [celá zpráva]

Politici nejsou k vydání jednotní

Šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek si myslí, že Horáček měl žalovat Ondráčka spíše u civilního soudu. „Ale pokud má policie pocit, že došlo ke spáchání trestného činu, tak nevidím důvod, proč to nenechat prošetřit policií,” řekl Právu Kalousek.

Také předseda STAN Petr Gazdík soudí, že Horáček měl jít cestou civilního sporu. „Musíme posoudit konkrétní žádost policie, jestli došlo k překročení hranice indemnity, tedy imunity pro projev, tak budu pro vydání,” poznamenal Gazdík.

Poslanci a členovi mandátového a imunitního výboru Stanislavu Berkovci z hnutí ANO se situace příliš nelíbí. „Musí se to seriózně projednat. Ale je to takové politikaření. Kdybych například já měl podávat trestní oznámení na pana Kalouska pokaždé, když někoho z nás označí za zloděje, tak bych se musel zbláznit. Michal Horáček šel do prezidentské kampaně dobrovolně a musel počítat s tím, že bude na očích a ostatní do něj budou střílet,” řekl Právu Berkovec.

Na půdě Sněmovny nechce spor řešit ani předseda klubu ČSSD Jan Chvojka. „Nejsem příznivcem toho, když se pomluva řeší prostředky trestního práva. Raději bych byl, kdyby pan Horáček řešil problém formou občanskoprávního sporu,” napsal Právu.

„Nemáme podrobné informace, o čem se tito dva pánové hádají, takže počkáme na jednání mandátového a imunitního výboru, abychom se dozvěděli podrobnosti a poté uděláme závěr," řekl Právu lídr SPD Tomio Okamura. Jak budou hlasovat Piráti, jejich předseda Ivan Bartoš neví. O věci se nejdříve budou chtít poradit.

„Určitě budeme chtít vidět spis a pak se poradíme na klubu. Obecně ale platí, že co se týče výroků, na to jsme ve věci vydávání citlivější. Jestli se má na něco vztahovat imunita, tak právě na tohle,” řekl Právu poslanec ODS Marek Benda z mandátového a imunitního výboru.

Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek

FOTO: Milan Malíček, Právo

Za toto volební období je skóre, pokud jde o vydávání poslanců k trestnímu stíhání, vyrovnané. Začátkem roku poslanci vydali premiéra Babiše a šéfa poslanců ANO Jaroslava Faltýnka kvůli kauze Čapí hnízdo. [celá zpráva]

Nevydali naopak pražského exprimátora Bohuslava Svobodu a poslance ANO Pavla Růžičku. [celá zpráva]