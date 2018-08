Barbora Zpěváčková, Novinky

„Česko prochází poměrně drsnou etapou nejenom horka, ale hlavně sucha. Jsme ve stavu, kdy 70 procent území České republiky je ve stavu mimořádného sucha. Bohužel meteorologická předpověď není příznivá. Jak bude za měsíc, neví ani žába ve sklenici od okurek,“ prohlásil ve středu na tiskové konferenci po jednání kabinetu ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Spolu s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem (za ČSSD) přinesl na vládu materiál, který situaci popisuje. Stojí v něm například, že červenec byl zhruba o dva stupně Celsia teplejší než obvykle. Navíc nenapršelo ani poloviční množství vody, které je pro tento měsíc běžné. Situace se nezlepšila ani první týden v srpnu.

V řekách je málo vody



„Z hlediska vlhkosti půdy je situace kritická na většině nízkých i středních poloh na území ČR. Aktuálně ve sledovaných vodních tocích protéká převážně 5 až 40 procent toho, co je pro toto období obvyklé,“ konstatuje zpráva. [celá zpráva]

Nejzávažnější je situace v povodí Labe a Ohře. Špatně jsou na tom také toky v povodí Sázavy, Jizery, Lužnice, Smědé a některé toky v povodí Moravy, místy pak i další menší toky ve středních nadmořských výškách jako Ploučnice nebo Želetavka.

„Vidíme, jak reálně vypadá klimatická změna. Je to čtvrtý suchý rok v řadě. Není to tak, že budeme čekat. Jde o to, abychom co nejvíce zadrželi vodu v České republice. To je přesný opak toho, co se dělalo posledních sto let,“ uvedl Brabec.

Je potřeba vodou šetřit. Pitná voda by se neměla používat k napouštění bazénů nebo zalévání zahrad Miroslav Toman (ČSSD), ministr zemědělství

Ministerstva životního prostředí a zemědělství proto chystají novelu vodního zákona, která má bojovat se suchem a s nedostatkem vody.

Počítá například s tím, že v jednotlivých krajích by měly být vytvořeny komise, které by do budoucna mohly vyhlašovat „stav nedostatku vody“. V praxi by to znamenalo, že by platila určitá omezení například pro zalévání, napouštění bazénů nebo mytí vozidel.

„Je potřeba vodou šetřit, pitná voda by se neměla používat k napouštění bazénů nebo zalévání zahrad,“ podotkl k tomu ministr zemědělství Toman.

V plánu je také modernizace vodárenské infrastruktury, revitalizace vodních toků, obnova rybníků a mokřadů nebo výsadba zeleně do krajiny.

Kromě novely resort zemědělství plánuje navýšit zásobní prostor Novomlýnských nádrží na Břeclavsku o devět miliónů metrů krychlových. Hladina by se tak mohla zvednout o 35 cm centimetrů. Podle Tomana by voda měla stačit na zavlažování 5000 hektarů vinic a sadů.