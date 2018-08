Jiří Mach, Právo

„Začal jsem to řešit neprodleně po svém návratu z dovolené v Číně. Pravda je, že jet ve třech lidech za dvě politické strany je nedůstojné vůči hostiteli,“ řekl Právu Birke.

Podle svých slov se dohodl se svým stranickým předsedou a zároveň šéfem diplomacie Janem Hamáčkem, že se půjde v úterý na čínskou ambasádu omluvit.

„Je to nedorozumění a pokusím se jim to v tomto ohledu vysvětlit. Chci jim to říct osobně. Vztahy v diplomacii jsou vždy velmi křehké a z toho důvodu bychom to chtěli v klidu uzavřít,“ řekl s tím, že na česko-čínské vztahy by neměla mít nastalá situace negativní dopad.

Neformální cesta do Číny, kterou měl kompletně uhradit Peking, vzbudila v červenci rozruch ve sněmovním organizačním výboru, který cestu neschválil.

Ve třech poslancích by cesta vůči čínské straně byla nedůstojná Hana Aulická Jírovcová, KSČM

Podle většiny členů výboru nebyl jasný účel cesty, co tam mají poslanci dělat a podle čeho byli vybráni. Regionální spolupráce by se neměla řešit prostřednictvím Sněmovny a zazněly i hlasy, že delegace není v zájmu ČR, ale Číny, citovaly minulý týden Hospodářské noviny kritiky cesty. Poté svou účast odhlásili tři poslanci ANO, dva občanští demokraté a jeden představitel SPD. Zbyli jen dva komunisté a Zdeněk Ondráček a za ČSSD Birke.

Ten však kritiku odmítá: „I na nejvyšší úrovni se stává, že se hostitelská strana podílí na nákladech. Ale když mě někdo pozve, tak je slušnost pozvání přijmout. Každý na to máme jiný názor. To, že má na to jiný názor opozice, je logické.“

Aulickou Jírovcovou zrušení cesty mrzí. „Ve třech poslancích by cesta vůči čínské straně byla nedůstojná,“ řekla Právu. Míní však, že kritika cesty do Číny byla zbytečná. „Spustil se kolem toho mediální humbuk. Strany doporučily svým poslancům, aby nejezdily, jen kvůli tomu mediálním honu,“ dodala.

Rozruch už loni



Poslanecká expedice do provincie S’-čchuan vyvolala nevoli i loni v létě. Výbor sice cestu sedmi poslanců schválil, ale na poslední chvíli šéf klubu TOP 09 Miroslav Kalousek vyzval na plénu kolegy, aby do Číny nejezdili, a to kvůli úmrtí čínského disidenta, básníka a nositele Nobelovy ceny za mír Lioua Siao-poa.

„Domnívám se, že za této situace není možné, aby Sněmovna nevyjádřila svůj názor na to, zda si myslí, že souhlasí, nebo nesouhlasí s tak zásadním potlačováním lidských práv, které vede ke ztrátě svobody i ke ztrátě života,“ řekl Kalousek. Nicméně delegace se nakonec konala, svou účast odřekli pouze představitelé TOP 09 a KDU-ČSL.

Tehdejší premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) poslal vdově po básníkovi kondolenci, v níž připomněl, že se čínský disident inspiroval svým odkazem Václava Havla.