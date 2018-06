Novými či staronovými tvářemi za hnutí ANO by v koaličním kabinetu s ČSSD měla být prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Marta Nováková, která by měla být v čele ministerstva průmyslu a obchodu. Poslankyně Taťána Malá by měla... Celý článek Do vlády míří poslankyně Malá i šéfka svazu obchodu Nováková. Metnar se přesune»