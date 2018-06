Renáta Bohuslavová, Novinky

Designovaný premiér Andrej Babiš by měl jména ministrů v jeho druhé menšinové vládě zveřejnit po schůzce Miloše Zemana s Miroslavem Pochem. Ta proběhne od 15. hodin v Lánech, a zda jména Babiš zveřejnění už dnes, není jisté. Premiér personální změny dlouho tajil i před svými ministry a kompletní seznam minulou neděli neodevzdal ani prezidentu Zemanovi. Ve čtvrtek prezident sdělil, že už seznam má.

Jisté je to, že v jeho nové vládě skončí pět dosavadních ministrů za ANO kvůli tomu, že je nahradí ti za ČSSD. Ministři odejdou ale i z těch resortů, které si hnutí ANO ponechá.

Končí Šlechtová a Hüner

V pátek ráno oznámili konec ministryně obrany Karla Šlechtová a ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner, kterým to Babiš sdělil v pátek ráno. [celá zpráva]

Na místo po ministryni obrany by podle dosavadních informací mohl dosednout končící ministr vnitra Lubomír Metnar.

Už v dubnu oznámil nechuť ve vládě pokračovat ministr spravedlnosti Robert Pelikán, který minulý týden složil i poslanecký mandát. Členem hnutí ANO však zatím zůstává. Na jeho místo se nejčastěji hovoří o náměstkovi ministra vnitra Petru Mlsnovi, poslankyni Tatáně Malé (ANO) nebo náměstkovi ministra spravedlnosti a bývalém členovi ČSSD Jeronýmu Tejcovi.

Pět resortů pro ČSSD



Kvůli přibrání ČSSD jako nového koaličního partnera končí pět současných ministrů za ANO.

Jde o ministra kultury Ilju Šmída, kterého by měl zřejmě nahradit olomoucký primátor Antonín Staněk, dále o Jaroslavu Němcovou na resortu práce a sociálních věcí, kterou nahradí hejtman Vysočiny Petr Krčál, i o ministra zemědělství Jiřího Milka, jehož nahradí Miroslav Toman.

Na vnitro by měl usednout předseda ČSSD Jan Hamáček, skončit tak v resortu bude muset Lubomír Metnar. Odchod již také avizoval ministr zahraničí Martin Stropnický, který by se měl stát velvyslancem v Izraeli. Kdo obsadí jeho post, je ale otázkou, kandidát ČSSD Miroslav Poche je pro Zemana i Babiše nepřijatelný a je také možné, že na jeho jménu by mohla celá vládní vyjednávání ztroskotat.

Ťok a Vojtěch zachráněni



Zdá se, že pevnou pozici mají naopak vicepremiér a ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO), který v pátek ráno řekl novinářům, že žádnou speciální schůzku s Babišem neabsolvoval, z průběžných hovorů s premiérem podle něj vyplynulo, že by měl v kabinetu pokračovat.

Podobně se vyjádřil i ministr školství Robert Plaga (ANO). Zůstat ve vládě by měli i ministryně financí Alena Schillerová, ministr dopravy Dan Ťok, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (všichni za ANO).

Jsou to právě Dan Ťok a Adam Vojtěch, ke kterým vyjádřili výhrady například komunisté, kteří by měli menšinový kabinet ANO a ČSSD tolerovat. Oba však Babiš v posledních týdnech podržel a řekl, že práci vykonávají dobře.