Karolina Brodníčková, Právo

První na ráně je odborník na ekonomiku Michal Pícl, který byl autorem návrhu kritizované daňové reformy, která by více zdanila lidi s příjmy nad 50 tisíc měsíčně.

Změny na pozicích expertů bude grémium ČSSD řešit v pátek, tedy v den vyhlášení výsledku vnitrostranického referenda, zda má soc. dem. vstoupit do vlády ANO, kterou by podporovali komunisté.

„Jde o přípravu týmu odborných mluvčích pro jednotlivé resorty,“ uvedl Hamáček. Konkrétně k mluvčímu pro ekonomiku dodal: „Z mého pohledu by to měl být někdo z aktivních politiků. Až bude tým hotový, tak ho představíme.“

Odchod Pícla z pozice ekonomického experta Právu potvrdil mluvčí ČSSD Petr Vurbs. Pícl na něj však dosud upozorněn nebyl.

„O tom nevím, že se hledá někdo nový, to mi říkáte novinku. S novým vedením jsme se o ničem nebavili, nebyl čas,“ řekl.

ČSSD loni v únoru přišla s návrhem zavést čtyři daňová pásma pro daň z příjmu fyzických osob, sazba měla růst podle výdělku. Do hrubého příjmu 30 tisíc měsíčně měla daň být 12 procent ze superhrubé mzdy, pro mzdu 30 až 40 tisíc 15 procent, od 40 tisíc do 50 tisíc 25 procent a u příjmů nad 50 tisíc hrubého měla daň být 32 procent. Dnes efektivní zdanění naprosté většiny zaměstnanců dělá 20 procent, vláda Andreje Babiše plánuje snížit sazbu na 19 procent.

Pícl na Úřadu vlády za Sobotky působil jako ředitel analýz a informací.

Za jeho návrh se na tehdy nejsilnější vládní partaj sesypala kritika ze všech stran. Také podle některých sociálních demokratů nedávalo smysl bojovat proti levné práci a zároveň osoby s příjmy už nad 50 tisíc korun více danit.

Pícl se s Hamáčkovým vedením ČSSD rozchází také například v názoru na úpravy v oblasti penzí. Nesouhlasí s tím, že se v programovém prohlášení případné vlády ANO a ČSSD počítá s oddělením důchodového účtu od státního rozpočtu.

„Reforma není potřeba. V programovém prohlášení by to být nemělo. Oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu je obrovsky nebezpečné. To může systém totálně zdevastovat,“ řekl.

Netolický regiony, Onderka dopravu?

Mimo záznam soc. dem. přiznávají, že najít v jejich řadách odborníka na ekonomiku není vůbec lehké. Když ČSSD vyjednávala s ANO o programovém prohlášení, povolala svého bývalého ministra průmyslu Jana Mládka. Ten však Právu přiznal, že coby budoucí mluvčí pro tuto oblast osloven nebyl.

S Píclem se Mládek v pohledu na oddělení důchodového účtu neshodne. „Nesdílím tyto vášně. Tato záležitost není zase tak moc důležitá. Ať už samostatný účet, nebo součást státního rozpočtu, peníze na důchody budou. Této otázce je dávána větší důležitost, než ve skutečnosti má,“ řekl.

Pokud jde o odborné mluvčí, nyní na webu ČSSD figuruje jen pět jmen včetně Hamáčka. Poslanec a starosta Náchoda Jan Birke pro dopravu, exposlanec a současný ředitel Správy Krkonošského národního parku Robin Böhnisch pro životní prostředí, exposlanec Václav Votava pro finance a bývalý poslanec Jiří Petrů pro místní rozvoj.

Nově by je měli doplnit či vyměnit ministři za ČSSD, pokud tedy koalice ANO a ČSSD skutečně vznikne. Sociální politiku by měl tedy dostat na starost ministr práce Petr Krčál, vnitro Hamáček, kulturu Antonín Staněk, zahraničí europoslanec Miroslav Poche a zemědělství Miroslav Toman, který zatím není členem strany.

V týmu však budou zastoupeni i místopředsedové ČSSD. Jana Fialová by mohla obstarávat školství, poslanec Roman Onderka by mohl místo Birkeho dostat na starost dopravu. „Budeme o tom v pátek hovořit na grémiu. Honza Hamáček si má říci, koho chce,“ uvedl.

Místopředseda a pardubický hejtman Martin Netolický bude asi mluvčím pro regionální politiku. „Odborné mluvčí potřebujeme. Z velké části to budou členové vedení. Vypadá to, že bych měl mít na starosti komunální a krajskou politiku,“ řekl.

O případném angažmá ještě nemá jasno místopředseda Jaroslav Foldyna.