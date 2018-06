Babiš si hraje na protikorupčního bojovníka, přitom přihrává posty poslancům, zlobí se Piráti

Piráti se v úterý obuli do premiéra Andreje Babiše (ANO) kvůli tomu, že posty v dozorčích radách státních a polostátních firem přihrává poslancům svého hnutí a lidem propojeným s holdingem Agrofert. Šéf pirátských poslanců Jakub Michálek dokonce do Sněmovny přinesl graf, který to mapuje.