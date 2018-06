Barbora Zpěváčková, Novinky

Nejsme mistři světa, musíme si zachovat pokoru. To jste říkal v jednom z rozhovorů vloni na podzim po sněmovních volbách. Daří se vám tu pokoru zachovávat?

Myslím, že se nám to daří. Ostrost v nějaké diskuzi na poli Sněmovny nebo v televizní debatě není arogance. Naše politické oponenty nezesměšňujeme.

Ptám se spíš z toho důvodu, že v poslední době Piráti předvedli několik excesů. Podpořili jste na státní vyznamenání komunistického básníka Karla Sýse, místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal se vyjádřil o válečných letcích jako o lidech, kteří „v zásadě jen plnili rozkazy“, další z vašich poslanců Tomáš Vymazal těžil kryptoměnu ve služebním bytě. Takhle si představujete pokoru?

Někdy to je hloupost, někdy to je chyba, ale ne výraz nepokory. Ty události mě netěšily. Pro pana Vymazala to byla těžká škola. S Vojtou Pikalem je to pro nás velké poučení. S Piráty máme pravidelné schůzky klubů vždy v úterý, než začne jednání Sněmovny. Schůze je dvoutýdenní. Nominace na vyznamenání se měly probírat až na konci druhého týdne, ale došlo k jejich předřazení. Neměli jsme je projité. Na plénu se hlasovala asi tři jména během jedné minuty, někteří pirátští poslanci si toho problematického pana Sýse všimli a zdrželi se hlasování, někteří se řídili doporučením Vojty Pikala.

Video

Ivan Bartoš o jmenování Babiše premiérem

Přeci jenom, neměl by mít poslanec a zároveň místopředseda Sněmovny o takových věcech přehled?

Nelze předpokládat, že se předřadí bod. Každý poslanec se zabývá svojí agendou. Tohle se nám stalo, snažili jsme se to vysvětlit, Vojta Pikal, který je velmi poctivý a pracovitý člověk, se snažil vysvětlit, jak probíhají nominace. A možná svojí neomaleností v diskuzi chtěl říct, podívejte se, tady jsou letci, kterých bylo tři tisíce. Proč vyznamenat tyto dva, tento rok? Nechtěl tím zpochybňovat zásluhu letců. Vojta si posypal oprávněně hlavu popelem, kompenzoval to po svém, věnoval Paměti národa docela velkou finanční částku.

Plyne z toho pro vás nějaké ponaučení?

Nově máme ještě další jednací den klubu, abychom stihli probrat všechny body, které mohou být kdykoliv zařazeny na program jednání. Ale mohou se tam dostat i body, které ani nejsou v programu.

To jste nevěděli, že Sněmovna takhle může fungovat?

Je to naše první volební období, což neberu jako nevýhodu, nejedeme rutinou Sněmovny. Ale některé věci se naučíte až praxí a tohle je jedna z nich.

Narážíte na to, že vám chybí praxe ještě v jiných případech?

Snažíme se věci dělat poctivě a někdy i trochu naletíme. Někdy jsou překvapení i ti staří matadoři. Když přicházíte na jednání Sněmovny s domluvou z grémia, pak přijde pan Faltýnek a řekne, že klub ANO se zachová jinak. Je vidět, že to hlasování je předem domluvené, a bohužel je to nejčastěji s KSČM a SPD.

V posledním průzkumu CVVM jste získali 11 procent, před tím jste mívali kolem 13. Co za tím podle vás je?

Je pravda, že ten trend oproti předchozím měsícům poklesl o zhruba 1,5 procenta. Vždy je tam jakási statistická chyba. CVVM bylo měřeno mezi 12. a 24. květnem, kdy zrovna kulminovala vlna toho, o čem jsme se bavili. To mohlo mít vliv. Ale my jsme se podle toho zařídili. Čas ukáže. Oproti výsledku ve volbách, ve kterých jsme měli 10,79 procenta, to je pořád vyšší skóre.

Prezident Miloš Zeman podruhé jmenoval Andreje Babiše premiérem. Jak vnímáte tu současnou situaci?

To, že pan prezident pověřil Andreje Babiše před výsledky referenda soc. dem., je přímo v rozporu s tím, co říkal, že bude chtít záruku 101 hlasů ve Sněmovně. Kdyby hlasování ČSSD nedopadlo, tak Andrej Babiš může stále sáhnout po té horší variantě s SPD a KSČM. Ve Sněmovně sedím a vidím, že od té doby jsou komunisté na koni. Je cítit, jak jim narostl hřebínek, mají daleko agresivnější rétoriku, médii prosakují personální požadavky na místa ve státních firmách.

Video

Ivan Bartoš o rozpuštění Sněmovny

Nemůže to dopadnout tak, že všechny „demokratické“ strany ve Sněmovně, které odmítly spolupráci s Andrejem Babišem, si jednou řeknou: měly jsme radši s trestně stíhaným premiérem vyjednávat, než nechat vládnout komunisty?

To byla jedna z karet, na kterou Andrej Babiš hrál. Ale není chyba žádné demokratické strany, že má jako podmínku, že nepůjde do vlády s trestně stíhaným premiérem. Navíc pan Babiš není absolutním vítězem voleb. Většina lidí, 71 procent, si nepřála Andreje Babiše premiérem, volili jiné strany. On se o to opřel: premiérem budu. Podmínky demokratických stran nebyly nesplnitelné.

Andrej Babiš chce v první polovině července předstoupit před Sněmovnu a požádat o důvěru. Myslíte, že ji získá?

Pokud dopadne referendum ČSSD, a pravděpodobně dopadne, a komunisté vyhandlují církevní restituce a ty posty ve firmách, tak ji pravděpodobně získá. Každopádně my takovou vládu nemůžeme podpořit. Ta vláda není zdravá, opírá se o hlasy KSČM a ve Sněmovně o SPD.

Pokud by vláda důvěru nezískala, Andrej Babiš mluvil o tom, že by hledal hlasy pro rozpuštění Sněmovny v řadách Pirátů a ODS. Jak byste se zachovali?

Pan Babiš to dělá velmi mazaně. Rétoriku má takovou, že to vypadá, že má předjednané hlasy pro rozpuštění Sněmovny. Ale mě nikdo z hnutí ANO nekonfrontoval ani e-mailem, ani ve Sněmovně, ani na výborech.

A kdyby tady byla dlouhou dobu vláda bez důvěry, přistoupili by Piráti na rozpuštění Sněmovny?

Tahle cesta je nějaké krajní řešení. Je tady ještě třetí pokus. Ale počkejme týden na výsledek referenda.

Takže v tom nemáte jasno, jestli byste byli pro rozpuštění Sněmovny?

Kdyby Andrej Babiš netrval na premiérském postu, tak situace je jiná. Na stole byla varianta, že by byl premiérem třeba pan Brabec. Rozhodně nechceme další úřednickou vládu. Může zde být návrh neutrálního premiéra. Těch cest je hrozně moc.