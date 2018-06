jas, ren, Novinky

Babiš krátce po 14. hodině složil do rukou prezidenta slib. Zeman následně staronovému premiérovi poblahopřál a požádal jej, aby mu v „přiměřené době” předložil seznam členů vlády, aby se s nimi mohl seznámit.

„Přeji vám, aby tentokrát vaše vláda získala důvěru v Poslanecké sněmovně,“ řekl v oficiálním prohlášení Zeman Babišovi. Přiměřenou dobou míní termín 15. června, kdy budou známy výsledky vnitrostranického referenda ČSSD.

Premiér Andrej Babiš s prezidentem Milošem Zemanem

FOTO: Petr Horník, Právo

Babiš ve svém projevu slíbil, že bude dodržovat ústavu a zákony země, bojovat za české národní zájmy, vykonávat úřad s maximálním nasazením, bojovat proti korupci, naslouchat občanům i bojovat za jejich lepší život a plnit předvolební sliby.

Jmenování vlády by podle Zemana mohlo být do konce června a hlasování o důvěře vládě v první či druhé dekádě července. Zeman zároveň nevyloučil, že by přišel během hlasování Babišovu druhou vládu do Sněmovny podpořit stejně jako minule.

„Určitě budeme spěchat,” uvedl Babiš ke vzniku vlády. „Doufejme, že ten druhý pokus dopadne pozitivně,” věří nový premiér.

Zeman: Tolerance KSČM není nic nenormálního



Personální složení kabinetu ani jeden z nich komentovat nechtěli. Oba se také během krátkého ceremoniálu a následné tiskové konference vyjádřili v duchu, že jim nevadí tolerance vlády ze strany KSČM.

„Od revoluce s podporou komunistů byl zvolen i pan prezident Havel, pan prezident Klaus i pan Kalousek s nimi chtěl dělat skutečnou vládu. My s nimi máme podepsat dohodu, která je skutečně volná z obou stran. Udělali jsme maximum a doufám, že druhý pokus dopadne pozitivně,“ uvedl Babiš.

Premiér Andrej Babiš stvrzuje své jmenování premiérem

FOTO: Petr Horník, Právo

Zeman doplnil, že je na toleranci vlády zvyklý. „V roce 1996 jsem toleroval vládu Václava Klause a musím uznat, že Václav Klaus mi to o dva roky později oplatil. Toleranci menšinové vlády nepokládám za nic nenormálního,“ dodal Zeman.

Koalice s ČSSD a podporou komunistů



ANO se po neúspěchu, kdy Sněmovna nevyslovila důvěru jeho menšinovému kabinetu, nyní rozhodlo sestavit koaliční kabinet se sociálními demokraty, který by měli z opozičních lavic podporovat právě komunisté. Záměr by ještě mohlo zhatit vnitrostranické referendum ČSSD, v němž členové rozhodují, zda strana do koalice vstoupí. Výsledky budou známy 15. června

Zeman koncem května uvedl, že Babiše, jemuž oba pokusy slíbil již dříve, jmenuje podruhé ještě před koncem sociálnědemokratického referenda. Svůj krok zdůvodnil tím, že chce uspíšit vznik nové vlády. [celá zpráva]

Prezident Miloš Zeman jmenoval Andreje Babiše premiérem

FOTO: Petr Horník, Právo

V ní se mohou objevit pouze některé tváře nynější vlády. Pokračovat nehodlá například ministr spravedlnosti Robert Pelikán či šéf diplomacie Martin Stropnický. Babiš na rozdíl od ČSSD návrhy na ministry nezveřejnil.

Za ČSSD by mohl v kabinetu zasedat předseda Jan Hamáček coby ministr vnitra. Ministerstvo práce a sociálních věcí by měl vést bývalý náměstek na tomto úřadu Petr Krčál, zemědělství prezident Potravinářské komory Miroslav Toman a kultury olomoucký primátor Antonín Staněk. Na ministerstvo zahraničí chce ČSSD navrhnout europoslance Miroslava Pocheho. Posledně jmenovaný se však nezamlouvá Zemanovi.