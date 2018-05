Právo

Komunistům nejvíc vadí působení českých vojáků v Pobaltí, kam jich chce vláda poslat až 290 do sil NATO. O mandátu pro české vojáky bude Sněmovna jednat v pátek. O misi do Pobaltí ale poslanci hlasovat nebudou, protože mandát pro rozmístění vojáků v Litvě a Lotyšsku schválila Sněmovna už loni v červenci, a to až do konce roku 2019.

„Myslím si, že se věc vysvětlila tím, že neplánujeme navýšení počtu našich vojáků v Pobaltí. Podle mých informací KSČM nemá problém s navýšením vojáků v Mali, Iráku a Afghánistánu,“ řekl v úterý Babiš Právu.

Ministerstvo obrany navrhuje prodloužit misi v Pobaltí i v roce 2020, ale je možné, že tuto část poslanci před hlasováním vyjmou. A v pátek budou hlasovat jen o návrhu zvýšit kontingent v Afghánistánu z 250 na 390 lidí, v Iráku z 65 na 110 příslušníků, v Mali o 70 lidí na 120 vojáků.

Síly v Pobaltí mají působit jako tzv. odstrašení před případnou ruskou agresí. Čeští vojáci tam mají vyrazit už v polovině června a potkají se tam s Američany, jejichž konvoj v těchto dnech projíždí Českem. [celá zpráva]

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Konvoj americké armády v Česku. Zdroj: Jan Švábek, Právo

Předseda soc. dem. Jan Hamáček řekl Právu, že jeho strana bude hlasovat pro mandát vojákům navržený vládou v demisi. „Sněmovna v úterý rozhodla, že bude projednávat mandát pro naše vojáky na příští dva roky v pátek. ČSSD vládní návrh mandátu podpoří,“ sdělil Právu.

Pravice bere zpátečku

Proti zvyšování počtu vojáků se staví SPD i komunisté. Podle informací Práva ale pro zástupce KSČM nepředstavují mise, o nichž se zmiňuje návrh programu případné příští vlády ANO a ČSSD, nepřekročitelný problém, jak se na první pohled může zdát. To, že existuje možnost dohody, naznačil i vyjednavač KSČM a poslanec Jiří Dolejš.

„Dali jsme si v jednání pauzu kvůli referendu ČSSD, ale věřím, že se nám podaří napravit neshody ve formulaci v koaliční smlouvě,“ řekl Právu.

Původně nechtěla návrh na zvýšení počtu vojáků v zahraničí podpořit ani pravicová opozice, ale postupně od nulové tolerance vlády v demisi v této otázce ustoupila.

Své hlasy už přislíbili lidovci a Starostové a nezávislí, což na prosazení vládního návrhu bohatě stačí. O svém postoji k misím bude ještě jednat ODS, která byla dosud rezolutně proti. „Musíme se o tom poradit v klubu,“ řekla Právu šéfka branného výboru Jana Černochová.

Babiš v úterý Právu dále řekl, že nemá zatím naplánované další schůzky s Hamáčkem a s předsedou komunistů Vojtěchem Filipem. „V první řadě chci počkat na výsledky vnitrostranického referenda ČSSD, do té doby to je předčasné,“ uvedl.

Varianta jednorázové podpory od KSČM a okamurovců prý na stole není. „Jednali jsme se soc. dem. a čekáme na jejich rozhodnutí. Do té doby jiná možnost není, není plán B,“ řekl premiér.

Rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana jmenovat ho podruhé premiérem ještě před skončením vnitrostranického referenda ČSSD jako tlak na sebe ani soc. dem. nevnímá. „Pan prezident jen plní slovo, že mě bude jmenovat i podruhé,“ uvedl.

Opozice proti Hradu

Ani Hamáčkovi to nevadí. „Pan prezident svým rozhodnutím jmenovat Andreje Babiše premiérem jen potvrdil svá předchozí vyjádření v tomto směru,“ řekl Právu.

„Není žádné tajemství, že k sobě mají blízko. Nevnímám to jako nějaký tlak na soc. dem., všichni členové jsou svobodní,“ řekl šéf poslanců soc. dem. Jan Chvojka.

Pravice Zemanovy kroky vidí jinak. „Vytváří se tady tlak na soc. dem. Prezident měl počkat, až budou známy výsledky referenda soc. dem.,“ uvedl místopředseda STAN Vít Rakušan.

Postoj prezidenta nepřekvapil šéfa lidovců Pavla Bělobrádka: „Dalo se to očekávat. Jsem přesvědčen, že se jedná o způsob nátlaku na vnitrostranické referendum ČSSD.“

Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek se obul do Zemana kvůli tomu, že jmenuje premiéra, aniž by měl jistotu, že zajistí většinu ve Sněmovně. „Hodnotíme to jako nezodpovědnost, jako rezignaci na běžné ústavní zvyky. Případná postupující krize bude jeho odpovědností,“ prohlásil.

„Prezident Zeman by měl Andreje Babiše znovu jmenovat premiérem až ve chvíli, kdy mu přinese 101 většinu ve Sněmovně. Takto aktivisticky vstupuje do referenda ČSSD a pouze politickou krizi prohlubuje a znepřehledňuje,“ uvedl předseda ODS Petr Fiala.