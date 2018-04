tin, Právo

„Chceme jednat ve třech, protože pokud budou ANO a ČSSD jednat jen ve dvou, tak to dopadne jako posledně. Bez nás jednání zkrachuje, tyhle dvě strany dohromady 101 poslanců nemají,“ řekl v pátek Právu Filip, který v sobotu obhajuje funkci předsedy KSČM na sjezdu v Nymburku.

Dal důrazně najevo, že komunisté chtějí zasahovat i do vládní sestavy. Řekl, že jednání mezi ANO a ČSSD by před dvěma týdny nezkrachovala, kdyby komunisté dostali možnost je moderovat. Třístranné rozhovory by podle jeho očekávání měly začít příští týden.

„Ke konkrétním jménům se vyjádříme až na jednání,“ řekl Právu Filip.

Už dřív kritizoval ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, který podle Filipa nemá jeho důvěru, protože si nechává radit od zástupců farmaceutických firem. Komunisté kritizovali i ministryni obrany Karlu Šlechtovou a šéfa diplomacie Martina Stropnického kvůli souhlasu s úderem USA, Británie a Francie v Sýrii.