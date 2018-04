Renáta Bohuslavová, Novinky

„Hlásíme se k vyspělým západním demokraciím a v těch rozhodně nevládnou komunisté s populisty s extremistickou rétorikou," řekl pro Novinky šéf Pirátů Ivan Bartoš. Ještě v úterý se totiž zdálo, že ANO bude aktivně jednat právě s SPD a KSČM o podpoře vlády, jak to předsedovi hnutí Andreji Babišovi doporučil prezident Zeman.

To je podle Bartoše také důvod, proč hnutí ANO chce opět o vládě jednat s ČSSD. Ta se tomu nebrání.

„Jsou si zřejmě vědomi mezinárodněpolitického rozměru. Hnutí ANO potřebuje demokratické logo do koalice, která už pět měsíců existuje (KSČM, ANO a SPD). A teď jde o to, zda tomu nějaká demokratická strana, třeba sociální demokracie, poskytne jakési krytí,” komentoval obrat předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

Kalousek: Odpovědnost nese prezident



Na vině je podle něj především prezident. „Vítěz voleb nebyl schopen, ať už z jakýchkoli důvodů, získat důvěru. Domnívám se, že největší odpovědnost za to nese pan prezident. Normální prezident by něco takového netoleroval,” uvedl Kalousek.

Šéf lidovců Pavel Bělobrádek z rozhodnutí vrátit jednání mezi ANO a ČSSD překvapen není.

„Mě ten veletoč vůbec nepřekvapuje. Je na sociálních demokratech, jestli budou ochotni akceptovat to, co je podle mě za hranou, a to je podpora radikálů z komunistické strany a že je ve vládě člověk, který je trestně stíhán,” řekl Novinkám Bělobrádek.

Spojení s SPD by mohlo hnutí ANO uškodit i podle místopředsedy komunistů Jiřího Dolejše. „Vnímám to jako poměrně logické, protože Andrej Babiš si uvědomil, že spojení s SPD může být i zátěží, třeba i v komunálních volbách,” uvedl Dolejš. Komunisté podle něj programově s SPD spolupracovat nechtějí, ale pasivní tolerance možná je. Fiala: Je to naprostý chaos „Ve vyjednávání je naprostý chaos a stále nám chybějí nějaké termíny, kdy to k něčemu dovedou,” kritizoval jednání i lídr ODS Petr Fiala. Návrat hnutí ANO k jednání s ČSSD s podporou komunistů je podle něj pouze krok „z deště pod okap”.

Nepřekvapilo by ho, kdyby i tento obrat byl jen trikem, jak na chvíli uchlácholit veřejnost. Andrej Babiš podle něj totiž aktivně usiluje o menšinovou vládu hnutí ANO.

Bartoš: Je to hra o čas



Lídr Pirátů Bartoš dále dodává, že se ale nic zásadního nezměnilo a je to spíš „hra o čas”. Zároveň dodal, že podle něj existuje ještě řada dalších variant, všechny však bez Babiše.

„Babiš se k tomu staví, že má buď sluhy, anebo nepřátele, ale vyjednávání a diplomacie znamená, že strany mají své požadavky. Jen on není ochoten udělat ten ústupek. Je vidět, že stát jako firmu řídit nelze,” dodal Bartoš. Sám by si dokázal představit vládu třeba na půdorysu té minulé, tedy ANO, lidovci a ČSSD.

„Myslím, že nejlepší varianta by byla, aby šli do vlády Piráti a ukázali, co umějí, a neshazovali to na ostatní,” reagoval na jeho poznámku Bělobrádek.