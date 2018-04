Barbora Zpěváčková, Karolina Brodníčková, Novinky, Právo

Na začátku sjezdu vystoupil šéf ČSSD Jan Hamáček. Delegátům vysvětloval, proč padlo jednání o vládě s ANO. Babiš podle něj odmítl ustoupit a nadřadil své angažmá v čele kabinetu nad stabilitu České republiky.

„Potvrdilo se, že hnutí ANO je hnutí jednoho muže, na něm stojí a padá. A zároveň se ukázalo, že post premiéra je pro Andreje Babiše vším. Šli jsme za hranu, účast trestně stíhaného politika pro nás byl problém. Jednání byla velmi těžká. Bylo vidět, že v ANO vládnou byznysová pravidla a o všem rozhoduje majitel,“ popisoval Hamáček.

Při příchodu do kulturního domu Střelnice však novinářům řekl, že soc. dem. by se mohla k jednání vrátit, pokud by ANO přišlo s nějakou nabídkou. „My jsme dostali za úkol najít řešení, to znamená, že já jsem stále pro to, abychom to řešení hledali. Ale Andrej Babiš ví, jaká pozice je soc. dem., ví, co nám vadí, kde máme zásadní problémy. On je pověřen jednat o sestavení vlády. S iniciativou musí přijít on,“ prohlásil předseda sociálních demokratů.

První místopředseda strany Jiří Zimola v projevu řekl, že Babiš ČSSD v průběhu jednání stranu zesměšňoval. „Slovo kompromis nemá ve slovníku Andreje Babiše své místo,” kritizoval někdejší jihočeský hejtman.

Kvóty pro ženy by mohly padnout



ČSSD si bude v sobotu volit pět řadových místopředsedů. Do vedení kandiduje přes 20 straníků. Největší šance na zvolení mají pardubický hejtman Martin Netolický, poslanci Roman Onderka, Antonín Staněk a Tomáš Hanzel.

Bojím se, že když zmizí jakékoliv kvóty, což je typický nástroj pro sociální strany v Evropě Michaela Marksová

Soc. dem. má ve stanovách, že ve vedení musí usednout minimálně jedna žena. Post by mohla obsadit Jana Fialová, která je krajkou radní na Vysočině.

Povinné kvóty by však mohly brzy padnout. Sjezd se totiž bude zabývat změnou stanov, která by je zrušila. Kvóty často ztěžovaly sestavování kandidátek do Sněmovny, neboť v některých krajích byl problém obsadit je 40 procenty žen.

Proti tomu se vyslovila někdejší ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. „Bojím se, že když zmizí jakékoliv kvóty, což je typický nástroj pro sociální strany v Evropě, budeme mít třeba sjezd, který bude klasicky plný mužů,” zapochybovala před začátkem sjezdu.

ČSSD objevuje hlasování přes internet



ČSSD by podle navrhovaných změn ve stanovách měla také přestat hlasovat korespondenčně, např. ve svých vnitrostranických referendech. Po vzoru Pirátů by měla využívat internet.

Nové stanovy také výrazně zmenšují vedoucí orgány strany a sjezd. Zatímco na mimořádném sjezdu ČSSD v Hradci Králové by mělo být kolem 570 delegátů, nově by jich mělo být kolem 350. Nižší počet delegátů přinese straně úspory.

Ve stanovách by měla zůstat čtyřletá podmínka členství pro kandidaturu do vedení. Tu přitom chtěla část soc. demokratů zrušit, aby se strana mohla otevřít i nestranickým osobnostem.