Karolina Brodníčková, Právo

„Vadí mi, že než na jednání šli, říkali, že ČSSD odmítá Babiše jako premiéra. Ale hned to vyměnili za finance a za vnitro. A ještě tam pan předseda říká, že prioritou jsou rozpočty na obranu. To jsem překvapen teda. Nevím, jestli prioritou soc. dem. jsou rozpočty na obranu,“ řekl Právu Foldyna, který bude na pokračování sjezdu 7. dubna kandidovat na místopředsedu.

Komentoval tak schůzku špiček ČSSD a ANO, na které si měly vyjasnit případnou koaliční spolupráci v menšinové vládě, kterou by mohla podporovat KSČM. Hamáček po ní oznámil, že hnutí ANO neustoupilo z požadavku premiérského křesla pro Babiše, soc. dem. však bude trvat alespoň na získání ministerstva financí nebo vnitra.

Obě strany se pak shodly také na některých opatřeních v sociální oblasti a mimo jiné i na zvyšování výdajů na obranu na výši 1,4 HDP.

Pro mě zůstává trestně stíhaný člen vlády zásadním problémem poslanec ČSSD Ondřej Veselý

To však Foldyna nepochopil. Veřejnost podle jeho mínění chce, aby Česká republika byla členem EU se suverénní politikou a obranou vlastních národních zájmů. „Ale o prioritách na obranu? To jsem teda neslyšel ani od jednoho člena,“ zkritizoval Foldyna.

„Druhá věc je, že chceme finance? Nevím, jestli to tak je. Co budeme řešit s financemi? Diskuse je nad spravedlností a nad vnitrem. A hlavně pořád nad tím trestním stíháním pana premiéra. Členská základna to tak jednoduše nevnímá,“ dodal ústecký poslanec.

Rozhodnou členové

Připomněl, že sjezd ČSSD se v únoru usnesl, že trestně stíhaný člen vlády je „zásadním problémem“.

„Myslím, že měli (Hamáček a první místopředseda Jiří Zimola) do poslední chvíle prosazovat to, na co dostali mandát od sjezdu,“ uzavřel. Sám nyní nemá jasno, jak bude hlasovat ve vnitrostranickém referendu, které ČSSD vypíše pro otázku vstupu do vlády. „Obávám se, že to bude velmi složité přesvědčování členské základny,“ míní.

Ani podle poslance Tomáše Hanzela není situace pro ČSSD ideální. „Rozhodně je to velký posun. Ale co se týče personálních věcí, tak to je na členské základně. Já myslím, že to ještě není úplně ideální stav, ve kterém v tuto chvíli jsme. Vnitro nebo finance. Ideální by bylo, kdyby to bylo vnitro i finance,“ řekl Právu.

Zdůraznil, že jednání nejsou zdaleka u konce a že ANO by mělo ČSSD ještě programově ustoupit, např. v otázce zavedení sektorové daně nebo daňové progrese. „Odmítáme zvyšování daní normálním lidem, ale jsme pro zvyšování daní velkým firmám a korporacím,“ podotkl Hanzel.

Ani poslanec Ondřej Veselý není s výsledkem jednání spokojen. „Pro mě zůstává trestně stíhaný člen vlády zásadním problémem,“ napsal Právu.

Milan Chovanec (ČSSD)

FOTO: Petr Horník, Právo

Poslanec a bývalý statutární místopředseda ČSSD Milan Chovanec nechtěl průběžné zprávy z jednání ANO a ČSSD komentovat. „Nejdříve to chci slyšet od předsedy strany. Zatím o tom vím jen z médií a nepříliš tomu rozumím,“ řekl Právu.

Poslanec Antonín Staněk naopak vnímá dosavadní jednání představitelů ANO a soc. dem. pozitivně. „Ukazuje se, že jednání mohou vést k dohodě, která by mohla být přijatelná pro poslance i členskou základnu. To je vidět na tom, že původně se říkalo, že se nebude jednat o vnitru nebo financích, ale ukazuje se, že to je jednatelné,“ komentoval pro Právo.

Poslanec Jan Birke k jednání pouze podotkl: „Výsledek není tak důležitý pro mě jako Jana Birkeho, ale pro členskou základnu. Ta bude rozhodovat. A Jiří Zimola ji musí přesvědčit. Já se stejně jako celý poslanecký klub podřídím jejímu rozhodnutí.“

Nevěří, že by hnutí ANO uvolnilo ve vládě ČSSD místo na vnitru či financích. „Kdyby to chtěli udělat, tak to udělali už dávno,“ podotkl Birke.

Další schůzka ČSSD a ANO proběhne ve čtvrtek. Strany nadále řeší rozdílné názory na změny v daních, které požaduje soc. dem. Neshodnou se ani na rozdělení ministerstev. ČSSD jich požaduje pět, ANO nabízí čtyři. Schůzka s komunisty by měla proběhnout až příští týden.