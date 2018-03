kab, Právo

Jednat by se tak mohlo zřejmě o ministerstvo vnitra, financí a spravedlnosti. O tom, že by tyto rezorty neměly být vzhledem k vyšetřování kauzy Čapí hnízdo obsazeny hnutím ANO, hovořil před nástupem Hamáčka do čela strany i jeho předchůdce, bývalý statutární místopředseda Milan Chovanec.

„Stále platí, že to je pro nás problém, a já chci slyšet od hnutí ANO, jak ten problém chce řešit. Posouváme se do oblasti personálních vyjednávání. Já jsem slyšel, že Andrej Babiš řekl, že bude do smrti kandidovat na premiéra, my budeme zase do smrti říkat, že nám to bude vadit. Jsem zvědavý, jaké řešení kolegové nabídnou,“ řekl Hamáček.

Připomněl tak únorové usnesení sjezdu ČSSD, podle kterého je trestně stíhaný člen vlády „zásadní problém“.

ČSSD by si v koaliční vládě s ANO nárokovala pět ministerstev. „Pro sociální demokracii je důstojné zastoupení pět rezortů a uvidíme, zda počet rezortů nebude součástí řešení, které by nabídlo hnutí ANO,“ uvedl Hamáček.

Odmítl, že by chtěl s Babišem požadavky směňovat. „Rozhodně to není o tom, že bychom měli seznam k vyměňování. Já chci slyšet, jak si to hnutí ANO představuje. Pro nás je účast trestně stíhaného politika ve vládě velký problém. Pokud máme přesvědčit naše členy, že spolupráce s ANO má smysl, tak chceme slyšet od hnutí ANO, jak to chtějí řešit, např. z hlediska zastoupení hnutí ANO v rezortech, kde má objektivně hnutí ANO střet zájmů,“ řekl Hamáček.

KSČM a ČSSD se shodne na nemocenské

Zopakoval, že hlavní rozpory má ČSSD a ANO v názoru na daňovou politiku. ČSSD by chtěla zavést sektorovou a dědickou daň a progresivní zdanění, ANO je proti. Spory trvají i v oblasti sociální.

„Dnes se určitě nedohodneme a jednání budou pokračovat,“ míní Hamáček.

Ten jednal už dopoledne s předsedou komunistů Vojtěchem Filipem. Předložil mu deset priorit, na nichž by mohla mezi ČSSD a KSČM být shoda.

„Jedná se o priority, kde vidíme shodu a průnik levicových programů ČSSD a KSČM, a tudíž i prostor pro jejich společné prosazování ve vyjednávání o nové vládě s hnutím ANO. Teď čekáme na stanovisko KSČM,“ řekl Hamáček.

Na seznamu je zákaz privatizace veřejných služeb a společností se státní účastí, zavedení nemocenské v prvních třech dnech stonání ve výši 60 procent od příštího roku, zálohované výživné, zvýšení rodičovského příspěvku na 300 000 Kč či garance nezvyšování spoluúčasti pacientů. ČSSD na seznam zařadila i bankovní a dědickou daň, zavedení sdíleného pracovního místa a „deklaraci trvalého řešení hospodářsky problémových regionů napříč resorty“.

Předseda poslaneckého klubu komunistů Pavel Kováčik označil proplácení prvních tří dnů nemoci za „absolutní prioritu“ strany. Nechtěl však prozradit, zda by tím komunisté podmínili svou avizovanou podporu vládě. „Dokud není dohodnuto všechno, není dohodnuto nic,“ poznamenal.

Babiš po úterním zasedání kabinetu v demisi nechtěl komentovat, s jakými konkrétními návrhy například v oblasti karenční doby na večerní jednání půjde.