Karolina Brodníčková, Právo

„Naše požadavky odpovídají našemu postoji k příští vládě. My chceme, aby jasně řekli, koho chce soc. dem. nominovat. Protože důvěryhodnost osob se liší. U některých osob máme důvěru, že budou realizovat program, a u některých nemáme,“ řekl Právu Filip. S kým konkrétně by měli komunisté problém, nechtěl říci.

Schůzku s hnutím ANO sociální demokraté odložili na úterý, už v pátek však popsali, s čím na ni půjdou. Předseda ČSSD Jan Hamáček požaduje pět křesel ve vládě, zavedení sektorové daně, snížení daní na základní potraviny a zálohované výživné.

Do sporu mezi ČSSD a ANO o daně se komunisté nebudou plést. ČSSD prosazuje progresivní zdanění fyzických osob, zavedení sektorové daně a vyšší daně pro firmy se zisky nad sto miliónů korun. To ANO zásadně odmítlo. Také předkládáme návrh na daňovou progresi a sektorovou daň, ale protože do vlády nevstupujeme, tak říkáme: je to vaše věc, vy za to budete odpovídat,“ dodal Filip.

My stále trváme na zavedení sektorové daně a chceme jednat o snížení daní z přidané hodnoty na základní potraviny Jan Hamáček, předseda ČSSD

Jednání s Babišem ohodnotil kladně. „Byla to konečná inventura naší programové shody, ke které přibude jednání třístranné. Žádná komplikace tam není,“ zmínil.

Oba politici se neshodli na návrhu Babiše vyhostit ruské diplomaty za osočení, že se v Česku vyrobil jed novičok, který otrávil agenta Sergeje Skripala. Podle Filipa by se tento spor neměl stát důvodem, proč by případná spolupráce stran měla spadnout pod stůl, nicméně novinářům také řekl, že „doufá, že tolerovaná vláda by taková rozhodnutí nedělala“.

„Tato vláda nemá naši důvěru a je její věcí, jak se zachová. Já jen předložil panu premiérovi názor, že když vyhoštění nezvažují naši sousedé, nedělá to ani Portugalsko a další země EU, tak nevidím důvod, proč by to měla dělat Česká republika,“ sdělil Filip Právu.

Původně se měl v pátek ve večerních hodinách sejít s Babišem i Hamáček, nakonec však schůzku odložil na úterý. „Stále trvám na tom, co jsem řekl, že pokud máme jednat o důstojném zastoupení ČSSD v koaliční vládě, tak to důstojné zastoupení by bylo na úrovni pěti resortů. A to je téma, o kterém budeme jednat na politické schůzce,“ řekl Hamáček.

Nižší DPH potravin?

S premiérem chce také rozebrat oblasti, v nichž se ANO s ČSSD neshoduje. „Jak asi tušíte, jsou to daňové otázky. My stále trváme na zavedení sektorové daně a chceme jednat o snížení daní z přidané hodnoty na základní potraviny,“ uvedl předseda soc. dem.

V minulé vládní koalici se hovořilo o snížení daní pro základní potraviny z 15 na 10 procent, stejně tak i na čepované pivo.

Spory trvají i v sociální oblasti. „My neznáme přesné důvody, proč chce hnutí ANO oddělovat důchodový účet od státního rozpočtu. Máme spor v oblasti zálohovaného výživného, pokládáme to za základní věc. Chceme zvyšovat rodičovské příspěvky, dětské přídavky, zavést dlouhodobé ošetřovné,“ vyjmenoval Hamáček.

Cena vody je v České republice neúměrná. Takže jestli by nešlo najít shodu na tom, snížit poplatky a DPH Jaroslav Foldyna, ČSSD

Do úterní schůzky s Babišem očekává, že proběhnou také schůzky expertů na téma průmyslu a kultury. „Očekávám shodu na tom, že oba případní koaliční partneři přijmou opatření, aby byla zajištěna nezávislost veřejnoprávních médií,“ oznámil předseda ČSSD.

Shoda s ANO panuje na obnovení proplácení prvních tří dnů nemocenské, růstu minimální mzdy, nezvyšování spoluúčasti pacientů a zajištění financování sociálních služeb. „V oblasti exekucí jsme našli shodu na principu, že jeden dlužník a jeden exekutor,“ dodal Hamáček.

Příjmy Státního fondu dopravní infrastruktury by měly být zajištěny z daní z minerálních olejů. Finance navíc – údajně čtyři miliardy korun – mají jít na opravy silnic.

Výsledky schůzky budou tématem také sobotního jednání členů platformy Zachraňme ČSSD v Třešti. „Neformálně probereme, o čem experti jednají. Věci budeme připomínkovat. Pro nás je kruciální cena vody. My v severních Čechách máme téměř nejdražší vodu v republice. Cena vody je v České republice neúměrná. Takže jestli by nešlo najít shodu na tom, snížit poplatky a DPH,“ řekl Právu poslanec Jaroslav Foldyna.

Dalším tématem platformy by mohl být i zákon o obecném referendu. Naznačují to facebookové stránky platformy, na kterých vypsala anketu, zda by se ČSSD měla zasadit o zákon o referendu, podle kterého by bylo možné hlasovat i o vystoupení z EU. Ze 407 hlasujících jich 56 procent odpovědělo „ano“. Hlasovat o EU chce umožnit spoluzakladatel platformy a první místopředseda ČSSD Jiří Zimola.