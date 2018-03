Právo

Podle informací Práva Ryan nemá zájem o setkání se Zemanem, což lze vnímat jako diplomatický políček. Američany, kteří tradičně citlivě vnímají útoky na svobodu slova, prezident znepokojil kritikou některých novinářů a médií při své inauguraci 8. března, při níž patnáct poslanců opustilo Vladislavský sál. [celá zpráva]

Ryan přitom do Prahy přijede v souvislosti s připomínkou významné americké role při vzniku Československa před sto lety.

Američané mají výhrady vůči Zemanovu příklonu k Rusku a Číně, ale i k lavírování Česka kolem vydání ruského hackera Jevgenije Nikulina, o kterého USA žádají, a k odloženému miliardovému nákupu vrtulníků, které nabízejí i Američané.

Zájem nyní nemá ani český prezident

Ryan bude po osmi letech nejvyšším ústavním činitelem USA, který do Prahy přijede. Naposledy v Česku byl v roce 2010 prezident Barack Obama, setkal se tu s tehdejším prezidentem Ruska Medvěděvem. Ryan přijede i za svým přítelem, ambasadorem USA Stephenem Kingem. Znají se od roku 1988, kdy Ryan pomáhal Kingovi v kampani do amerického Senátu.

Prezident Miloš Zeman

FOTO: Petr Horník, Právo

Zájem o schůzku s Ryanem nyní nemá ani Zeman. Český velvyslanec ve Washingtonu Hynek Kmoníček Právu ve čtvrtek potvrdil: „Schůzku s prezidentem ČR jsme dávali ke zvážení.“ Žádost ale nepadla na úrodnou půdu.

Hradní mluvčí Jiří Ovčáček ve čtvrtek reagoval na dotaz Práva, zda se prezident s Ryanem sejde, slovy: „Setkání v plánu není. V zahraničněpolitické oblasti nyní klademe důraz na dodržení prezidentské tradice v podobě první zahraniční cesty v novém funkčním období na Slovensko. V příštích pěti letech bude jistě celá řada příležitostí k diskusi s našimi americkými přáteli.“

Nenapadlo mě ani na vteřinu, že by se s Paulem Ryanem prezident nesešel Cyril Svoboda, exministr zahraničí

Bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda, který nyní radí premiéru Babišovi, situaci pro Právo komentoval slovy: „Nenapadlo mě ani na vteřinu, že by se s Paulem Ryanem prezident nesešel. Nejde o to, jakou má Ryan ústavní funkci, ale jde o fakticitu. S USA jsme přece spojenci.“

Podle Svobody tím chce Zeman možná říci, že se setká jen s prezidentem Donaldem Trumpem. „Vzkazem, že si prezident nenašel čas se sejít s třetím nejvyšším americkým činitelem, byť zákonodárné moci, si Miloš Zeman zavírá šanci na přijetí v Bílém domě. Reakce pak bude: také si nenajdeme čas. Prezident republiky by Ryana přijmout měl, klidně i neformálně,“ dodal Svoboda.

Podle Kmoníčka se na termínu schůzky Trump–Zeman lze domluvit jedině poté, kdy bude o čem mluvit. „Až bude česká vláda s důvěrou, která připraví potřebnou agendu, rozhodně ne dřív. Do té doby se dá počítat jen se schůzkami na parlamentní a úřednické úrovni,“ řekl velvyslanec.

Večeře s Babišem

Prezidentu Zemanovi podle informací Práva nepomáhá v očích Američanů ani jeho nejbližší okolí. „Vůči USA toho Zeman moc podnikat nechce, protože má pocit, že nic nedostává. Navíc jeho oponenti sypou písek do soukolí ve Washingtonu, k čemuž používají tu zprávu o cestě kancléře Mynáře a poradce Nejedlého do Číny, jindy zase Nejedlého vazby na Rusko. A na to USA slyší,“ řekl Právu diplomatický zdroj.

Ryan do Prahy nepřijíždí na oficiální, ale na soukromou návštěvu s rodinou. Přesto jeho dva dny v Praze budou mít spíše pracovní charakter. „S panem Ryanem mám naplánovanou schůzku a večeři,“ potvrdil ve čtvrtek Právu premiér Andrej Babiš.

Podle Kmoníčka bude ústředním bodem návštěvy Ryana setkání s předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO) a vystoupení v dolní komoře i v Senátu.

„To není vůbec běžná záležitost. Spojené státy si cení naší úlohy jak v NATO, tak i ve střední Evropě. Sehrály významnou roli při vzniku Československa před sto lety a Paul Ryan tímto ukazuje, že současnost česko-amerických vztahů je pokračováním této historie,“ sdělil Kmoníček.