„Informoval jsem pana prezidenta o představách ČSSD i o našich. On to vzal na vědomí a drží slovo, které mi dal, že mi do toho nebude mluvit,“ řekl po téměř hodinu a půl dlouhém jednání Babiš.

Babiš prezidenta podle svých slov ujistil o tom, že hnutí ANO o vládě intenzivně vyjednává. V plánu jsou prý setkání ministra vnitra Lubomíra Metnara s Petrem Hostkem (ČSSD), ministryně obrany Karly Šlechtové s náměstkem na obraně Jakubem Landovským (ČSSD) nebo ministryně financí Aleny Schillerové s bývalým ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem (ČSSD). Babiš se setkal i s poslankyní Kateřinou Valachovou.

Konkrétní obsazení ministerstev Babiš komentovat nechtěl. „Uvidíme, jak dopadne sjezd ČSSD,” doplnil premiér v demisi.

Sjezd sociálních demokratů se bude konat 7. dubna a jeho delegáti by si na něm ve stranickém referendu měli odhlasovat, za jakých podmínek jsou ochotní do vlády s hnutím ANO a za tolerance KSČM jít - a jestli do ní vstoupí i přesto, že premiérem bude trestně stíhaný Andrej Babiš.

Babiš se Zemanem dále podle jeho slov probrali i situaci na Slovensku, ve Velké Británii a v Evropské unii.

Minulý týden šéf hnurí ANO prohlásil, že skončila jednání s SPD a KSČM a pokračovat bude exkluzivní jednání jen s ČSSD. [celá zpráva]

S předsedou ČSSD Janem Hamáčkem se mezi čtyřma očima Babiš potkal v úterý a ve středu se setkají znovu. Znovu se chce také setkat s KSČM.

Prezident Miloš Zeman u večeře s premiérem v demisi Andrejem Babišem na zámku v Lánech

FOTO: Kancelář prezidenta republiky ČR

Jednání expertních týmů

ANO i ČSSD společně vytvořily více než desítku expertních týmů. V úterý odpoledne se sešly týmy na finance, zahraniční politiku, zemědělství, spravedlnost, sociální politiku a dopravu. Střet mezi oběma stranami se očekává především v otázce daňové politiky. [celá zpráva]

ČSSD také již dříve prohlásila, že požaduje pět ministerských křesel a nespokojí se jen s okrajovými resorty. Hnutí ANO sociálním demokratům ale nabídlo jen čtyři resorty a řeklo, že vnitro ani finance jim nedá. [celá zpráva]

Babiš a Zeman se domluvili, že se budou scházet pravidelně jednou ze měsíc a o jednáních se budou informovat. Zeman také dříve prohlásil, že dá Babišovi neomezený čas na druhý pokus sestavení vlády, ale také dodal, že by byl rád, aby vláda s důvěrou vznikla do prázdnin. [celá zpráva]