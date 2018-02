Pokud by bývalý předseda Akademie věd skutečně kandidoval, mohl by se utkat se svou soupeřkou z volby šéfa Akademie věd před deseti lety a stávající senátorkou zvolenou za ČSSD Evou Sykovou. Tu v květnu 2016 osobně odvolal z vedení Ústavu experimentální medicíny AV ČR kvůli kauze kontroverzní léčby kmenovými buňkami.

Informaci, kterou Právo získalo z Drahošova okolí, potvrdilo několik politiků, například šéf STAN Petr Gazdík. „S panem Drahošem jsme se setkali, diskutovali jsme jeho senátní angažmá. Zmínil Prahu 4, o kterou by mohl usilovat. V případě, že se rozhodne v Praze 4 kandidovat, určitě ho podpoříme,“ sdělil Gazdík.

Drahošův zájem o Prahu 4 potvrdil Právu i předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. „Ano, o tom pan Drahoš uvažuje,“ uvedl. „Je pro nás důležité, aby tyto osobnosti, které mají podobný názor jako TOP 09, byly v Senátu. Ve všech pražských obvodech jsme měli připraveny své kandidáty, ale upřednostníme tyto osobnosti před naším zájmem,“ řekl Právu Pospíšil s tím, že s Drahošem bude jednat příští týden, až se vrátí z dovolené.

Do Senátu by rád i další bývalý prezidentský kandidát Marek Hilšer.

TOP 09 chce v senátních volbách podpořit i Pavla Fischera, stejně jako STAN a KDU-ČSL. Zdali by podpořili Drahoše, nechtěl předseda lidovců Pavel Bělobrádek otevřeně říci. „Vedeme jednání ve všech obvodech s osobnostmi i stranami, včetně Prahy. Vše je na začátku,“ sdělil Právu Bělobrádek.

Drahoš by mohl mít šanci i u ODS, s jejímiž představiteli podle informací Práva také jedná. „Je pravda, že Jiří Drahoš se na nás obrátil, mluvíme s ním. Žádná oficiální podpora zatím nikomu dána nebyla, ale panuje názor, že pokud bychom někomu z těch neúspěšných prezidentských kandidátů mohli vyjádřit podporu, měl by to být právě Drahoš,“ řekl Právu zdroj z pražské ODS.

Občanští demokraté podle něj váhají proto, že nevědí, jak by Drahoše jako kandidáta přijala členská základna. „V Praze 4 z toho naši členové nejsou nadšeni. Ti, kteří volili Drahoše, jej volili jako negativní volbu proti Miloši Zemanovi,“ řekl zdroj, podle kterého se na ODS obrátil se žádostí o podporu i lékař Marek Hilšer, další z neúspěšných uchazečů o Hrad.

Egyptolog i hokejista

Hilšer už dal dříve najevo, že má o Senát zájem. Podle informací Práva chce kandidovat v Praze 2 a nejprve žádal o podporu Piráty. Ti ale podpoří svého kandidáta Libora Michálka, který chce mandát obhajovat. ODS chce podle spekulací v Praze 2 postavit do senátního klání ředitele Divadla na Vinohradech Tomáše Töpfera, jenž byl dříve nestranickým senátorem za ODS v Praze 4, ale v minulých volbách prohrál právě se Sykovou.

O senátní křeslo v některém z pražských obvodů by se podle informací Práva mohl ucházet i egyptolog Miroslav Bárta, kterého chce nasadit STAN a o jehož podpoře uvažuje rovněž ODS. Na Plzeňsku by za STAN mohl kandidovat starosta obce Vochov a bývalý hokejový reprezentant Bohuslav Ebermann.

Bývalý ministr kultury Daniel Herman bude zřejmě také kandidovat do Senátu

„Příští týden se sejdu se zástupci Starostů a poté se rozhodne,“ řekl Právu Ebermann. Ten na olympiádě v Innsbrucku v roce 1976 dopomohl jako útočník Československu ke stříbrné medaili a o rok později ke zlatu na mistrovství světa.

Lidovci chtějí v Praze poslat do senátních voleb bývalého ministra kultury Daniela Hermana, kterému se na podzim nepodařilo probojovat do Sněmovny. O místo senátora v Praze se pokusí zabojovat další neúspěšný lidovecký kandidát do Sněmovny Hayato Okamura, bratr předsedy SPD Tomia Okamury.