„My jsme se neviděli od pověření k sestavení ke druhému pokusu, určitě probereme celkově situaci a já si rád vyslechnu jeho názory a budu ho informovat, co dělá vláda. Hlavně potřebuji vědět, jak si to představuje a kolik budu mít času na to, abych sestavil vládu na druhý pokus,” řekl Andrej Babiš před schůzkou u prezidenta.

Také zopakoval, že důležitý pro něj bude výsledek mimořádného sjezdu ČSSD, který se uskuteční 18. února. [celá zpráva]

V tomto týdnu expertní týmy hnutí ANO jednaly například s KSČM, SPD nebo Piráty. Podle Babiše se však řešila především programová shoda, nikoliv vládní spolupráce.

Babiš: Nevidím důvod, proč by měl prezident dělat prostředníka

Shodu mají strany například v otázce obecného referenda, rozcházejí se však už v tom, jaké by mělo být kvorum pro jeho uspořádání či zda by se v něm mělo hlasovat i o zahraničněpolitických nebo bezpečnostních otázkách. [celá zpráva]

S prezidentem by se chtěl sejít i Tomio Okamura, podle něj by měl být Zeman jakýmsi moderátorem debat. To ale Andrej Babiš odmítá a ve čtvrtek po jednání vlády dokonce prohlásil, že Okamurovo hnutí ani jeho toleranci k sestavení vlády potřebovat nebude. [celá zpráva]

„My k tomu skutečně nepotřebujeme pana prezidenta. Nevidím důvod, proč by měl dělat nějakého prostředníka. Nějaký nápad pana Okamury, že pan prezidenta to má zprostředkovávat, myslím, že není potřeba,” odpověděl na dotaz Novinkám premiér v demisi před schůzkou.

Babiš chce se Zemanem řešit i postup v otázce bezpečnosti směrem k bezpečnostní konferenci v Mnichově, kam jede premiér v demisi 16. února.