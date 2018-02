Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) včera připustil, že ANO je ochotno s komunisty o Ondráčkovi jednat, ačkoliv část klubu v minulém tajném hlasování byla proti, takže Ondráček napodruhé do funkce neprošel.

„Mám s tím osobní problém. Není to šťastné řešení. Ale na druhou stranu chápu, že je to pro KSČM natolik důležité, že to znovu dali na stůl,“ řekl v ČT Vondráček.

Komunisté si pro toleranci vlády stanovili některé programové body, jako je růst minimální mzdy a důchodů, ale podporu Ondráčka v čele komise berou jako symbolické uznání váhy KSČM v nejvyšší politice.

Jde o princip, řekl Hamáček

Šéf KSČM Vojtěch Filip nedávno řekl, že se komunisté své nominace nevzdají. „Nevidím žádný důvod k jiné nominaci. Přijdeme znovu se Zdeňkem Ondráčkem,“ sdělil Filip. Dodal, že bývalý policista Ondráček se na post hodí nejlépe. „Má odbornou kvalifikaci, je schopen rozpoznat, co činí GIBS vůči příslušným orgánům,“ řekl.

Místopředseda Sněmovny a jeden z kandidátů na šéfa ČSSD Jan Hamáček, který je vůči Babišovi smířlivý, Ondráčka podpořit odmítá.

Jan Hamáček (ČSSD)

FOTO: Jan Handrejch, Právo

„Je to marginálie z hlediska vyjednávání o vládě, ale zásadní věc z hlediska principů. Soc. demokracie nehlasovala pro pana Ondráčka a hlasovat pro něj nebude,“ řekl včera v ČT Hamáček. Ondráček v lednu potřeboval ve Sněmovně 94 hlasů, dostal jich v tajné volbě 83. Z toho plyne, že dostal hlasy všech komunistů, okamurovců a víc než poloviny ANO. Hlasy babišovců jsou tedy klíčové.

Piráti navrhují na předsedu komise pro GIBS svého kandidáta Mikuláše Ferjenčíka. Tomu by ale v komisi nejdřív musel uvolnit místo šéf strany Ivan Bartoš, který o tuto funkci nemá zájem.

Podle Hamáčka není vyloučeno, že ČSSD navrhne do čela komise Milana Chovance, který členem komise je.

Hamáček o víkendu připustil vládu s obviněným Babišem. V rozhovoru pro server iDnes.cz řekl, že pokud by sociální demokracie vybírala z několika špatných řešení, tak by to mohlo být to nejméně špatné.

„Velmi nekomfortní variantou jsou předčasné volby. Nástup extrémních stran do vlády mě také nenechává klidným,“ řekl v ČT Hamáček. Zdůraznil, že vstup do vlády musí ale odsouhlasit v referendu členové strany po sjezdu 18. února, na němž bude zvoleno nové vedení ČSSD.