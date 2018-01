Vážení čtenáři, on-line přenos pro dnešní den skončil. Děkujeme za pozornost, volby budeme sledovat také v sobotu.

22:00 - Volební místnosti se uzavřely, skončil první den prezidentských voleb. Volby budou probíhat ještě v sobotu od 8 do 14 hodin.

21:43 - Ke komplikacím došlo v Sedlištích na Frýdecko-Místecku. Do volební místnosti byla přivolána policejní hlídka. Důvodem byl neznámý balíček. „Policie ihned nařídila vyklizení volební místnosti. Komise proto přerušila hlasování a přesunula volební místnost do jiné budovy. Hlasování bylo obnoveno po 20. minutách,“ uvedla mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová.

Dodala, že zákon nenařizuje, že je nutné prodloužení hlasování o dobu, na kterou bylo hlasování přerušeno. „S ohledem na krátkou dobu přerušení a také denní dobu nepředpokládáme, že se prodlouží doba, kdy bude volební místnost otevřená. Toto rozhodnutí je však na komisi,“ doplnila.

21:40 - Prezidenta si do pátečního pozdního večera přišly vybrat v průměru dvě pětiny voličů. Vyplývá to z informací ČTK od volebních komisařů. Zájem nebyl ve všech krajích a obcích stejný, pohyboval se od 30 do 50 procent.

Zřejmě největší zájem o volby byl zatím v Praze, kde po 20:00 účast překročila 40 procent. Naopak málo lidí v porovnání s průměrem hlasovalo v Karlovarském kraji, kde před 21:00 svůj hlas odevzdala nejčastěji jen třetina voličů.

21:25 - Úřadující předseda ČSSD Milan Chovanec volil Zemana. Podle Chovance země potřebuje zklidnit a potřebuje otcovský přístup. Se Zemanem má korektní vztahy.

21:07 - V oblíbeném zimním středisku Jizerských hor Bedřichově stáli zájemci o prezidentské volby frontu. Není to ale nic neobvyklého, podobně to tu vypadalo i před pěti lety. K volbám tu zamířilo hodně rekreantů, kteří tráví víkend na chalupách nebo vyrazili za sněhem. Přišlo už 230 lidí s voličskými průkazy, z místních odvolilo asi sto lidí, řekla zapisovatelka volební komise na tamním obecním úřadu Regína Keltnerová.

Bedřichov má 327 stálých obyvatel z toho 244 je voličů. „Před pěti lety jsme tu při prezidentských volbách zažili podobný nápor, to byla ale Jizerská padesátka, ta je letos přesunutá na únor,” poznamenala Keltnerová. Přesto je podle ní v horách hodně rekreantů. Zájem o volby si komise v Bedřichově pochvaluje. „Aspoň se tu nenudíme, už jsem ale musela poslat do Jablonce pro další sady volebních lístků,” dodala úřednice.

19:16 - Předseda hnutí STAN Petr Gazdík podpořil svým hlasem v prvním kole prezidentských voleb Jiřího Drahoše. Fyzikální chemik a bývalý šéf Akademie věd je podle něj osobností se zkušenostmi, která za sebou nemá žádné skandály a pochybení. Bývalý místopředseda sněmovny a současný krajský radní to řekl v Suché Lozi na Uherskohradišťsku, kde krátce po 18:00 volil.

18:35 - Šéf Pirátů Ivan Bartoš volil na Hrad Marka Hilšera. Odpovídá nejvíce hodnotám, které jsou předsedovi Pirátů blízké. V základní škole na pražských Vinohradech, kam přišel volit krátce před 18:00, novinářům řekl, že je to jeho osobní volba. Piráti jako strana se před volbami k jednoznačné podpoře některého z kandidátů nevyslovili.

18:23 - Češi mají o volbu prezidenta značný zájem. V prvních hodinách si přišla vybrat hlavu státu v průměru pětina voličů, ve velkých městech až čtvrtina. Na některých místech čekaly na otevření volebních místností fronty.

18:03 - Do volební místnosti v centru Brna vlétl odpoledne holub a působil značný rozruch mezi voliči. Na linku 156 to brněnským strážníkům oznámil školník.

„Dispečera městské policie také informoval, že má ve škole vybavení pouze na vymetání pavučin, ale tím ptáka nezaplaší. Strážníci holuba lapili a vypustili. Postarala se o to odchytová služba městské policie,“ uvedl k úsměvné volební kuriozitě z Brna mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

17:51 - Držitelé voličských průkazů do 17. hodiny vysoce převýšili počet stálých voličů v krkonošské Malé Úpě. Maloúpských odvolilo zhruba 30 procent ze 107 registrovaných voličů, kdežto přespolních přišlo do volební místnosti v maloúpské galerii Celnice skoro 140.

17:25 - 21 procent z 282 registrovaných voličů odvolila v pátek do sedmnácti hodin v prvním voličském okrsku v krkonošské Peci pod Sněžkou. Dalších skoro tři sta přišlo volit na voličské průkazy. Mnozí přišli volit rovnou ze sjezdovky. Většina peckých voličů také vybírala v druhém kole doplňovacích voleb do Senátu mezi Janem Sobotkou (STAN) a Jiřím Hlavatým (ANO).

Video

Volby v Peci pod Sněžkou

16:50 - Na Pohořelci v Praze již odvolil i Marek Hilšer. Doufá, že získá nejméně 15 procent hlasů a že volební účast se přiblíží 70 procentům.

Video

Marek Hilšer volil na pražském Pohořelci

Krátce se vyjádřil i k incidentu při volbě Miloše Zemana. Ačkoliv on sám kdysi na Úřadu vlády také protestoval svlečený do půl těla, tak takové protesty v den voleb nepovažuje za vhodné.

Video

Anketa: Jak volili v Roudnici nad Labem; zdroj: Novinky.cz

16:41 - Premiér Andrej Babiš (ANO), který volil v Průhonicích, řekl Právu, že si myslí, že to prezidentovi odpůrci přehánějí.

Video

Premiér Andrej Babiš odvolil v Průhonicích

„Lidé by měli vyjádřit svůj vztah k volbám a kandidátům tím, že půjdou volit a odevzdají hlas svému favoritovi. Incident nepřispěje moc naší pověsti v zahraničí,“ prohlásil premiér.

Video

Jiří Hynek, kandidát na prezidenta; zdroj: Novinky.cz

16:39 - V Jesenici nedaleko Prahy volil kandidát Jiří Hynek. Do volební místnosti ve zdejší škole přišel v doprovodu rodiny, tedy manželky a dvou synů.

„Byl bych rád, kdyby byla účast co největší, je to výsostné právo demokracie, že člověk může rozhodovat, může volit. Kdyby bylo 60 procent, bylo by to dobře. Jestli lidé to právo využijí, nemá vliv na to, jestli má prezident vetší nebo menší váhu,“ řekl Hynek.

Jiří Hynek s rodinou

FOTO: Radek Plavecký, Právo

16:36 - V trestnici se zvýšenou ostrahou v Plzni na Borech si hlavu státu vybírá více než tisícovka odsouzených mužů.

Momentálně je v borské věznici 1444 vězňů. S ohledem na věk nebo občanství jich může volit 1297. Jít k volbách odmítlo jen 141 z nich. „Zájem volit projevilo osmdesát devět procent oprávněných voličů,“ uvedl mluvčí borské věznice Aleš Bláha.

Video

Vězni v Borech volí; zdroj: Jan Švábek, Právo

Před pěti lety většina trestanců hlasovala pro Karla Schwarzenberga (TOP 09), naopak příznivci prezidenta Miloše Zemana byli v menšině. Konkrétně na Borech Schwarzenberg už v prvním kole volby získal nadpoloviční většinu hlasů. Zeman skončil druhý.

Dnes většina vězňů tvrdí, že chce na Hradě změnu. Jejich názor podle zjištění Práva nezměnila ani milost, kterou Miloš Zeman udělil Jiřímu Kajínkovi. „Milost pro Jiřího Kajínka mě neovlivnila,“ potvrdil odsouzený Tomáš. Stejně hovořil i vězeň Josef, který by si od nově zvoleného prezidenta přál lepší reprezentaci České republiky v zahraničí.

16:26 - Vratislav Kulhánek volil na pražských Vinohradech. Pokud bude zvolen, chce se zaměřit na prestiž ČR v zahraničí, rozvoj řemesel a sport mládeže.

Kulhánek dorazil za doprovodu dcery a partnerky. Za plentou nenašel v připravené obálce, kterou si přinesl z domova, svůj volební lístek. Vyžádal si od komise novou sadu.

Volební účast byla podle členů komise zhruba 20 procent. „Ideální by bylo aspoň 80,” poznamenal Kulhánek.

16:25 - Krátce po čtvrté hodině hodil svůj hlas do volební urny jeden z kandidátů na prezidenta Michal Horáček. Volil ve volební místnosti v Základní škole Karla Jeřábka v Roudnici nad Labem, kde trvale žije. Ani v případě neúspěchu podle svých slov litovat vynaložených peněz a času.

Michal Horáček odvolil

FOTO: Novinky

„Zažil jsem 17 nejzajímavějších měsíců v životě, projezdil jsem celé Česko a až teď jsem ho opravdu poznal. Najezdil jsem 84 tisíc kilometrů, to je dvakrát kolem rovníku. Slyšel jsem nespočet lidských příběhů, poslouchal jsem tak pozorně, jak jen jsem byl schopen,“ řekl Horáček. Obavu ze soupeřů nemá.

Video

Michal Horáček

16:20 - „Žádnou reakci vám dávat nebudu, o pana prezidenta se stará Útvar pro ochranu prezidenta, tedy jiná policejní složka,“ reagoval na incident ředitel Ochranné služby Policie ČR Jiří Komorous.

Na dotaz redakce, jak hodnotí zásah policistů chránících Zemana, ale nakonec odvětil: „Dobrá práce ochranky.“

Ochranka zasahuje proti ženě, která se ve volební místnosti na pražských Lužinách vysvlékla a vrhla se směrem k prezidentovi Miloši Zemanovi.

FOTO: Vít Šimánek, ČTK

Na následnou otázku, jestli mu nevadí, že se žena dostala až přímo k prezidentovi, hovor zakončil sovy „na shledanou“ a telefon položil.

16:18 - Volební komisaři v pátek navštívili i nemocnice. Jednou z nich byla i Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně, kde se nechalo do zvláštního seznamu voličů zapsat 115 pacientů.

Video

Volby ve zlínské nemocnici; zdroj: Aleš Fuksa, Právo

Nejvíce pacientů-voličů je ve zlínské nemocnici v centru klinické gerontologie, na plicním oddělení, chirurgii, neurologii, neurochirurgii a kožním oddělení.

15:49 - V Mendelově ulici v Praze zasahovali ve volební místnosti strážníci městské policie kvůli pomatenému muži, který vykřikoval, že chce být prezidentem.

15:45 - V pražské čtvrti Pitkovice poslal svůj hlas do urny kandidát na prezidenta a bývalý diplomat Pavel Fischer. Na dotaz Práva ale odmítl sdělit, komu dal hlas.

Video

Pavel Fischer, kandidát na prezidenta; zdroj: Novinky.cz

„To je soukromá věc, já to nikdy neříkám. Byl bych rád, kdyby se prezidentem republiky stal někdo, kdo by dal zemi vizi na příští roky a bude schopen tuto vizi prosadit,“ uvedl.

Na účast ve druhém kole si věří, ale už neupřesnil, s jakým protikandidátem by se v případném druhém kole utkal. „Rád bych se ucházel o důvěru našich občanů a rád bych vyhrál. Spoléhal bych na moudrost voličů,“ řekl pouze.

15:44 - V hudební škole v pražských Kunraticích krátce po 15:00 odvolil prezidentský kandidát Petr Hannig. Pokud by postoupil do druhého kola volby, chtěl by se v něm střetnout se současným prezidentem Milošem Zemanem, řekl novinářům.

Video

Petr Hannig, kandidát na prezidenta; zdroj: Novinky.cz

Hannig prozradil, že volil sám sebe. "Když už jsem do toho vložil tolik síly a úsilí, tak ten poslední akt k tomu patří," uvedl.

15:39 - Žena, která se vrhla na prezidenta Zemana, měla na prsou nápis Zeman - Putin´s slut, v překladu Zeman je Putinova coura. Stejné heslo i vykřikovala, než ji ochranka strhla na zem. K akci se přihlásila ukrajinská radikální feministická organizace Femen, která na svých stránkách vydala i prohlášení.

Prezident Miloš Zeman po incidentu ve volební místnosti.

FOTO: Milan Malíček, Právo

15:37 - „Ve volební místnosti nemá být žádná politická ani aktivistická činnost, takže to považuji za politováníhodný incident, ke kterému nemělo dojít,“ okomentoval incident pro Právo další z kandidátů Pavel Fischer.

Video

Jiří Drahoš po odchodu z volební místnosti; zdroj: Novinky.cz

15:36 - V pražských Lysolajích odvolil po 15. hodině prezidentský kandidát Jiří Drahoš i s manželkou. Řekl, že věří ve vysokou účast a že se dostane do finále, ve kterém se setká s Milošem Zemanem.

Video

Jiří Drahoš volí; zdroj: Novinky.cz

Kampaň považuje za dobrou a férovou, výhrady má jen k současnému prezidentovi, který slíbil, že kampaň nepovede, přesto se objevovaly billboardy či brožury s kampaní Zeman znovu 2018. „Považuji to za podvod na nás ostatních kandidátech i na voličích,“ řekl Drahoš.

15:20 - Ženu si po incidentu převzala policie. Posadili ji na lavičku, zabalili do deky, aby nebyla nahá, a řeší co dál. Novináře k ní odmítli pustit.

15:15 - Poté, co odvolil, pochválil Zeman svou ochranku, která jej odtáhla do bezpečí.

Video

Prezident Miloš Zeman volí

15:13 Zeman se po několika minutách do volební místnosti vrátil. Řekl, že je poctěn, protože ho napadla aktivistka skupiny Femen, která podle něj napadla i papeže.

Následně se prezident do volební místnosti vrátil a odvolil.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Prezident Zeman odvolil

FOTO: ČTK

15:02 - Prezident Miloš Zeman nemohl volit. Do volební místnosti vběhla polonahá žena, která se na něj vrhla. Ochranka ji strhla a otřeseného prezidenta vyvedla z místnosti. Napoprvé tudíž nemohl volit.

Polonahá žena se vrhla na @MZemanOficialni během voleb. pic.twitter.com/FTrdqO5nI5 — Renáta Bohuslavová (@BohuslavovaR) 12. ledna 2018

Ochranka odvedla prezidenta pryč.

FOTO: Milan Malíček, Právo

14:57 - Prezidentský kandidát Mirek Topolánek odevzdal hlas ve volbách. Přeje si zejména velkou účast.

Video

Prezidentský kandidát Mirek Topolánek přišel k volbám

Podle jeho manželky Lucie Talmanové kampaň poznamenala Zemanova neúčast, označila to za zbabělost.

Prezidentský kandidát Mirek Topolánek

FOTO: Petr Hloušek, Právo

14:55 - U volební místnosti na ambasádě ČR v Bratislavě po zahájení prezidentských voleb lidé na rozdíl od říjnových voleb do Sněmovny nemuseli stát frontu.

14:50 - Fronta lidí krátce před druhou hodinou odpoledne nedočkavě postávala přede dveřmi volební místnosti číslo 72 na Novém Hradci Králové. Fronta u volební komise neustávala ani po půl hodině od začátku prezidentských voleb.

Vůbec poprvé si volby prezidenta letos vyzkoušela koncem loňského roku 18letá gymnazistka Nicole Budziková.

FOTO: Vladislav Prouza, Právo

Gymnazistka Nicole Budziková přišla volit spolu s matkou Erikou. Každá ale volila jiného kandidáta.

14:47 - Předseda SPD Tomio Okamura odevzdal svůj hlas v prezidentské volbě. Volil současnou hlavu státu Zemana, který podle něj nejvíc splňuje požadavky jeho hnutí.

14:44 - Předseda ODS Petr Fiala vyzval všechny, kdo si nepřejí pokračování Miloše Zemana, k účasti ve volbách, „aby nebyli překvapení už po prvním kole”. Koho sám volil, neřekl.

14:42 - Předseda KSČM Vojtěch Filip řekl, že ve volbách odevzdal hlas současnému prezidentovi. Dodal, že Miloš Zeman nejvíce vyhovuje podmínkám komunistů.

14:36 - Před ZŠ Emy Destinové v Praze 6 čekaly na otevření volební místnosti desítky lidí. Během prvních 20 minut přišlo podle odhadu více než dvě stovky voličů.

Předseda ODS Petr Fiala odevzdal v Brně svůj hlas v prezidentské volbě.

FOTO: Václav Šálek, ČTK

14:32 - Exprezident Václav Klaus v pražských Kobylisích odevzdal hlas v prvním kole voleb. Novou hlavou státu by podle něj měl být kandidát, který prošel politikou.

14:27 - Před pěti lety dorazilo k urnám v prvním kole voleb přes 61 procent oprávněných voličů.

Jako jedna z prvních odevzdala svůj hlas v prezidentských volbách ve volební místnosti v pražských Lysolajích řádová sestra.

FOTO: Ondřej Deml, ČTK

14:10 - Do volebních místností, které jsou většinou ve veřejných budovách, by si s sebou lidé měli vzít občanský průkaz nebo cestovní pas kvůli ověření totožnosti.

Volit mohou všichni čeští občané, i prvovoliči, kteří 18. narozeniny oslaví teprve v sobotu.

Otevřená volební místnost v ZŠ Emy Destinnové, Praha 6

FOTO: Novinky

14:00 - Otevřely se volební místnosti. První kolo prezidentských voleb začalo.

První kolo prezidentských voleb. Volební místnost v Horní Malé Úpě.

FOTO: David Taneček, ČTK

Vyzyvateli nynějšího prezidenta Miloše Zemana jsou Jiří Drahoš, Pavel Fischer, Petr Hannig, Marek Hilšer, Michal Horáček, Jiří Hynek, Vratislav Kulhánek a Mirek Topolánek.

Volební místnosti jsou otevřeny v pátek do 22 a v sobotu od 8 do 14 hodin. Volební komise v 14 866 okrscích by měly mít výsledky v sobotu večer.

Ve volební místnosti volič dostane obálku, do níž vloží hlasovací lístek

Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů, proběhne za dva týdny druhé kolo voleb, do něhož postoupí dva nejúspěšnější kandidáti.

Již v průběhu čtvrtka začali kvůli časovému posunu volit prezidenta krajané v Brazílii. V zahraničí se volí na 109 místech. [celá zpráva]

Volební místnost na ambasádě ve Washingtonu. Ve Spojených státech mohou čeští občané volit českého prezidenta na čtyřech místech. Krom Washingtonu se volí také v Los Angeles, Chicagu a New Yorku.

FOTO: ČTK

V sedmi obcích probíhají u příležitosti prvního kola voleb i místní referenda a na Trutnovsku se koná druhé kolo doplňovacích voleb do Senátu. Voliči budou vybírat mezi starostou Vrchlabí Janem Sobotkou (STAN) a podnikatelem Jiřím Hlavatým (za ANO). [celá zpráva]