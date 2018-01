Otázka pro prezidentské kandidáty: Zveřejnil byste informace o zdravotním stavu?

Kandidáti se shodují v tom, že do určité míry by veřejnost informace o zdraví prezidenta znát měla. Podle Pavla Fischera a Mirka Topolánka je prezident v pozici, kdy je vystaven složitým situacím a musí činit důležitá rozhodnutí a lidé by měli mít právo vědět, zda je na výkon své funkce dostatečně zdravotně připraven.



„Měl by veřejnosti sdělovat, zda je fit a zda dokáže zvládnout dlouhá jednání,” poznamenal bývalý diplomat a poradce Václava Havla Pavel Fischer.

Velmi podobně to se svými zkušenostmi z vysoké politiky vidí i bývalý premiér Mirek Topolánek.

„Lidé to mají právo vědět, ne proto, že by to bylo nějaké voyerství, ale prezident je vystavován nejrůznějším tlakům. Může nastat situace, kdy bude muset rozhodovat složitou situaci, a lidé musí vědět, že je natolik fyzicky a mentálně zdravý, že se rozhodne správně a že bude vůbec schopen se rozhodovat,” řekl Topolánek.

Drahoš: Je to ve veřejném zájmu

„Prezident by měl vhodnou formou o svém zdravotním stavu informovat. Je to ve veřejném zájmu. Způsob a do jaké míry bych nechal na lékařském konciliu,” uvedl pro Novinky bývalý předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš.

Podle Jiřího Hynka, Vratislava Kulhánka i Pavla Fischera je třeba najít hranici mezi lékařským tajemstvím a tím, co by občané měli vědět. Kulhánek by souhlasil se zveřejněním podobné zprávy, jakou musí zaměstnanec předkládat při vstupní prohlídce při nástupu do zaměstnání.

Hynek: Informace z karty jsou intimní

„Představa, že bych měl zveřejňovat dokumentaci ze zdravotní karty, to je trochu něco intimního,” uvádí Hynek s tím, že jsou v ní mnohdy i informace o rodinné anamnéze, čímž by se zasáhlo i do soukromí jiných osob.

Hudební producent Petr Hannig by informace zveřejnil až v pozici, kdy by byl prezidentem, jako kandidát to nepovažuje za nutné.

Na naprostou transparentnost v této oblasti již během kandidatury naopak vsadil Michal Horáček, který na svých webových stránkách zveřejnil i obrázky kolonoskopie. „Je to naprosto nezbytné a je mi velmi líto, že pan Zeman tady má veliké rezervy,” doplnil Horáček.

Naopak podle lékaře Marka Hilšera zveřejnění informací o zdravotním stavu není zcela nutné. „Každý politik i prezident má v tomto ohledu nárok na soukromí,” řekl Novinkám Hilšer. Dále také ale dodává, že pokud by zdravotní stav byl natolik špatný, že by hlava státu nemohla funkci vykonávat, tak by to měla veřejně přiznat.

Prezident Miloš Zeman jako jediný z kandidátů rozhovor pro Novinky odmítl.