Obhajoba mandátu čeká i největší senátní matadory: místopředseda horní komory Jaroslav Kubera (ODS) sedí v Senátu osmnáctým rokem a zlínský hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) dvanáct let. Na Vsetínsku byl poprvé zvolen v roce 2006.

„Už jsem to slíbil klubu. Původně jsem nechtěl, ale nakonec mě ukecali,“ potvrdil Právu Kubera svou kandidaturu.

Je přesvědčen, že by v senátních volbách měla ODS postupovat samostatně. Předvolební „koalice“ s jinými stranami, o kterých na pravici debatuje, se mu nelíbí.

„Pro nás má každý člen klubu ODS obrovský význam. Čím silnější klub, tím víc může prosadit. A teď bude důležité, jaký Senát se utvoří, v jakém složení a jak se bude chovat ke Sněmovně,“ poznamenal Kubera. ODS má deset senátorů, z nichž čtyři mandáty bude obhajovat. „Ještě nevím, rozhodnu se v lednu či únoru,“ řekla Právu jedna z této čtyřky, Daniela Filipiová.

Matador Čunek

Další šestileté volební období si zřejmě střihne i lidovec Čunek. „S největší pravděpodobností budu kandidovat, ale zatím jsem o tom ještě vážně nepřemýšlel,“ řekl Právu.

Lidovci s nezávislými mají v horní komoře se 16 senátory po soc. dem. (25) druhý nejsilnější klub. Ztratit příliš nemohou, obhajují jen tři křesla.

Dalším z lidovců, jemuž letos skončí volební období v Senátu, je Patrik Kunčar.

„Zatím to není jisté. V KDU-ČSL probíhají primární volby, do 9. ledna se podávají návrhy kandidátů,“ řekl Právu Kunčar.

Lidovci ale do voleb zřejmě vyšlou i svou nejtěžší váhu: kandidaturu do horní komory zvažuje předseda Pavel Bělobrádek. „Ano, uvažuji o tom,“ řekl Právu. Kandidoval by na Náchodsku, kde končí mandát Lubomíru Francovi z ČSSD.

„Senátor se volí jednou za šest let, a jde o můj rodný region, kde jsem obecní i krajský zastupitel. Chtěl bych se víc soustředit na region,“ řekl Bělobrádek na otázku, proč by chtěl odejít ze Sněmovny. Pokud by uspěl, ve Sněmovně by jej nahradila náměstkyně primátora Hradce Králové Anna Maclová.

O křeslo do Senátu v Praze chce bojovat bývalý ministr kultury za lidovce Daniel Herman, který se nedostal do Sněmovny.

ANO paběrkuje

Vládní ANO paběrkuje s šesti senátory. Sedmého může získat už v lednu v doplňovacích volbách na Trutnovsku, pokud znovu uspěje podnikatel Jiří Hlavatý. Ten se do horní komory chce vrátit poté, co byl nečekaně zvolen do Sněmovny, ale mandátu poslance se vzdal.

ANO nebude letos na podzim obhajovat žádný mandát, neboť poprvé do horní komory proniklo až v roce 2014 a volební mandát je šestiletý.

Premiér a lídr ANO Andrej Babiš zatím nemá vládu s většinovou podporou, ale potřebuje, aby se po případné dohodě ve Sněmovně nezadrhávaly zákony z jeho dílny v horní komoře. Pro přehlasování senátního veta ve Sněmovně je potřeba 101 hlasů, ale Babiš má jen 78 poslanců.

Po někdejší oranžové tsunami je zatím stále nejsilnější ČSSD s 25 senátory, jenže 13 z těchto mandátů bude obhajovat. Koho do boje o horní komoru vyšle, nemá ještě jasno. „V lednu budou stranické schůze, kde se bude rozhodovat,“ řekla Právu Milada Emmerová, které na podzim skončí mandát, ale neví, zda jej bude obhajovat.

Dá se očekávat spolupráce pravice, aby netříštila hlasy voličů. Prvním testem budou volby na Trutnovsku, jejichž první kolo začíná už zítra. Hnutí STAN vyslalo starostu Vrchlabí Jana Sobotku, který má podporu TOP 09, KDU-ČSL a ODS.

Se širší politickou podporou v zádech se chce stát senátorkou i bývalá místopředsedkyně TOP 09 Jitka Chalánková. Ta byla poslankyní v minulém období, ale loni už nekandidovala.

Na Senát se chystá v senátním obvodu Prostějov-Kojetín. „Hodlám kandidovat za obhajobu konzervativních hodnot. Za které subjekty by to bylo, je teprve v jednání,“ řekla Právu.

Pro TOP 09 je každé křeslo v Senátu důležité. Nyní má jediného straníka, Tomáše Czernina, a dva nestraníci byli zvoleni s její podporou. Senátní volby mohou být další šancí pro piráty, kteří překvapili ve sněmovních volbách. Nyní sedí s podporou České pirátské strany v horní komoře čtyři bezpartijní, z toho Libor Michálek bude na podzim mandát obhajovat.

Piráti nyní stojí před otázkou, zda vyšlou vlastní kandidáty, nebo jako dřív vyjádří podporu kandidátům s dalšími subjekty. V případě Michálka to byla např. KDU-ČSL a Strana zelených.

„Bude to záležet na senátním obvodu i na kandidátech, jak k tomu přistoupí. Obě cesty jsou otevřené,“ sdělil Právu pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík.

O přežití půjde ve volbách pětičlennému Klubu nezávislých senátorů. Mandáty končí jeho předsedovi Janu Velebovi (SPO) a Václavu Homolkovi (KSČM).