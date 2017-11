„Uvažuji o tom, že bychom předložili návrh zákona, který se podívá na poslanecké náhrady, které jsou neadekvátní. Také si myslím, že poslanci by měli dostávat odměnu jen v návaznosti na dobu, kdy jsou v práci nebo kdy jsou řádně omluveni,“ řekl Právu Michálek. „Pokud jsou nemocní, tak by měli brát nemocenskou. Neměli by mít lepší podmínky než ostatní občané České republiky, kteří chodí do práce,“ poznamenal.

Před časem podobný problém řešil předseda Senátu Milan Štěch, který žádal dlouho nemocného senátora Františka Čubu (SPO), aby nastoupil na nemocenskou. Čuba se však místo toho rozhodl vzdát platu ve prospěch Nadace Synot.

V českém parlamentu platí pravidla, podle kterých stačí svou absenci písemně sdělit šéfovi komory, aniž by někdo zkoumal, zda je oprávněná, či nikoli. Právě proto v roce 2015 překvapil případ tří poslanců z ČSSD, KDU-ČSL a KSČM, kteří dobrovolně čerpali nemocenskou.

Stop kumulaci?

Svůj návrh hodlá Michálek představit ještě do Vánoc. Řešit by měl i tzv. kumulaci funkcí. „Nemělo by to být tak, že někteří poslanci a senátoři nechodí do práce a v čase, kdy nepřijdou do Sněmovny nebo Senátu, si vydělají peníze mimo a tímto způsobem to kumulují,“ kritizuje Michálek.

Ten se po zvolení poslancem vzdal odměny za výkon pražského opozičního zastupitele. V lednu hodlá magistrát opustit úplně. Nesouhlasí totiž ani s tím, aby poslanci a senátoři zároveň pobírali peníze za jinou státem placenou funkci, jako je například radní, náměstek nebo hejtman.

Ať to dají na stůl a my se k tomu postavíme čelem Jaroslav Faltýnek, šéf poslaneckého klubu ANO

Sami Piráti mají v povolební strategii napsáno, že se jejich poslanci musejí věnovat práci ve Sněmovně na plný úvazek. S původní profesí by si však měli uchovat kontakt. „Pokud je někdo třeba lékař, tak je logické, že si nechá nějaký malinkatý úvazek. Pokud se někdo tedy z jednání Sněmovny omluví proto, aby si udržel základní kontakt s předchozí profesí, tak to chápu a nijak to nepranýřuji,“ řekl Michálek.

Posvítit si chce také na náhrady. Za nesmyslně vysokou pokládá šéf pirátského klubu náhradu za telefon a internet, která činí až pět tisíc korun měsíčně. Funguje to tak, že poslanci musí útratu za datové a mobilní služby vykázat a podle spotřeby je jim proplacena.

Michálek se však domnívá, že to není úsporné. „Ministerstva si dojednají paušály na neomezené volání za 150 korun měsíčně, tak to snad může mít i každý poslanec nebo asistent poslance,“ řekl. Víc peněz by přidělil jen těm zákonodárcům, kteří by z titulu své funkce nebo kvůli účasti v zahraniční delegaci byli v čilém styku s cizinou.

Nevím, jestli je to to zásadní pro ČR. Ale jestli to Piráti vyhodnotili tak, že je to to nejdůležitější, co přinesou, tak o tom budu s chutí debatovat Jan Farský, předseda poslaneckého klubu STAN

Snížit by se pak podle Pirátů mohly i paušální náhrady za dopravu. Ty činí v návaznosti na vzdálenost, kterou musí poslanec ze svého trvalého bydliště urazit do Sněmovny, od 26 300 do 39 500 korun. Proježděné kilometry poslanci vykazovat nemusejí.

„Můj kolega to glosoval, že za jednu náhradu si koupil neomezenou jízdenku z Ostravy do Prahy na celý rok v první třídě. Takže ty náhrady jsou neadekvátní a nepodložené. Mělo by dojít k revizi,“ zdůraznil Michálek.

Nemají nic lepšího? ptají se Benda a Farský

Hnutí ANO by o návrhu chtělo jednat. „Ať to dají na stůl a my se k tomu postavíme čelem,“ řekl Právu šéf klubu ANO Jaroslav Faltýnek.

Směr, jakým se chtějí Piráti vydat, se nelíbí novému šéfovi ústavně-právního výboru Marku Bendovi (ODS). „Jestli si opravdu Piráti myslí, že hlavním problémem země, v situaci nástupu Babišova ANO do vlády s podporou SPD a komunistů, jsou poslanecké náhrady, tak ať si s tím hrají,“ podotkl pro Právo.

Podobně se k věci postavil i Jan Farský (STAN). „Nevím, jestli je to to zásadní pro ČR, co je potřeba řešit. Ale jestli to Piráti vyhodnotili tak, že je to to nejdůležitější, co přinesou, tak o tom budu s chutí debatovat,“ řekl Právu. „K návrhu na zavedení nemocenské bych podotkl, že poslanec je volená funkce, to není standardní pracovní poměr. Pro poslance nefunguje ani standardní pracovní doba,“ dodal.

Šéf klubu KSČM Pavel Kováčik nemá na věc jasný názor. „Návrhy na snížení náhrad za dopravu od člověka, který bydlí v Praze, pro lidi, kteří dojíždějí třeba až z Opavy, jsou úsměvné. Já bych byl pro, aby se pražským poslancům snížily náklady za dopravu, protože lítačka stojí 3650 korun ročně a Pražáci se všude dostanou metrem nebo tramvají,“ řekl Právu.

Piráti chtějí šetřit na místopředsedech

Další velká diskuse se čeká při volbě místopředsedů ve výborech. Podle představy ANO by mělo být v 17 výborech, bez organizačního, 90 místopředsedů. To se nelíbí Pirátům, kteří navrhnou srazit jejich počet o třetinu.

Chtějí tím ušetřit přes 25 miliónů na příplatcích za funkce. Zatímco hrubý plat poslance bez funkce je 71 tisíc, místopředsedové výboru berou 85 500 korun. Podle Pirátů by ve výborech do 20 členů stačili tři místopředsedové, u větších by měli být čtyři. Současný návrh, kde je plánováno až šest místopředsedů, považují za nadsazený.

Kvůli omluvě z konce úterního jednání Sněmovny se ve středu dostal pod palbu kritiky pirátský poslanec Lukáš Bartoň. Posledních třicet minut nebyl přítomen jednání dolní komory „z rodinných důvodů“, poté však na Facebooku zveřejnil fotku z koncertu skupiny Kabát. „Byl jsem na koncertu s budoucí tchyní a tchánem – jistě každý pochopí, že pokud se chci oženit s jejich dcerou, s tchyní a tchánem je dobré být za dobře,“ vysvětlil to s tím, že se z jednání řádně omluvil.