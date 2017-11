V poslední době se objevily spekulace o Zemanově zdravotním stavu a Schwarzenberg doufá, že to bude mít jistý vliv i na rozhodování voličů. "Lidé by si měli uvědomit, že nejenom fyzický stav, což je očividné, je důvod k zamyšlení, ale především také jistá změna osobnosti," řekl. "Já ho znám už 20 let a on se velice změnil. Každý lékař vám potvrdí, že dlouhé používání návykových látek odstraňuje zábrany," uvedl s tím, že to považuje za velký problém.

Zeman v říjnu na závěr návštěvy Ústeckého kraje odmítl informaci, že by „drasticky omezil” konzumaci alkoholických nápojů, jak se dříve psalo v médiích, což mu i kvůli zdravotním obtížím dlouhodobě doporučují lékaři. Prezident směřování k abstinenci odmítl, alkohol prý pije stále. „Není pravda, že bych přestal pít alkoholické nápoje. Piji je dál a s neutuchající chutí,” sdělil prezident. [celá zpráva]

Schwarzenberg, který proti Zemanovi kandidoval na prezidenta před pěti lety, kritizoval například chování hlavy státu při současné návštěvě Ruska. "Co se tam říkalo, je bohužel trapné. Odmítnutí tlumočení s poznámkou, že čeští novináři by měli umět rusky, to bychom se přímo vraceli do roku 1969, do normalizace," řekl.

Export do Francie je vyšší



Za směšné pak označil Zemanovo srovnání ekonomického významu Ruska a Francie pro české exportéry, které prezident pronesl v souvislosti s velikostí podnikatelské mise, která ho doprovází. "On to jenom srovnává podle počtu lidí, které sám pozval do letadla. Náš export do Francie je o tolikrát vyšší než do Ruské federace, že tvrzení, že je Rusko pro nás důležitější, je směšné," řekl. Podle informací ministerstva zahraničí je Francie z hlediska objemu obchodu pro Česko čtvrtým nejdůležitějším exportním trhem, Rusko je na 13. místě.

Prezidentovy výroky v Rusku ale podle Schwarzenberga mohou Zemanovi pomoci ve snaze o znovuzvolení. "Budou ho volit jak staří přívrženci Ruska v rámci KSČM, tak noví přátelé Ruska z SPD, tak obdivovatelé Putinova režimu. Tím jistě nějaké sympatie získá. Bezčetní ruští trollové, kteří pracují v České republice, mu budou také pomáhat," řekl.

Fischer kvalitním kandidátem



Hlavu státu Schwarzenberg kritizoval také za její výroky o tom, že za své znovuzvolení nepovede kampaň. Připomněl v této souvislosti Zemanovy pravidelné návštěvy jednotlivých krajů. "Je mi to líto, ale pan prezident má k pravdě odtažitý vztah, když poté, co dva roky dělal intenzivní kampaň ve všech krajích, tvrdí, že nedělá kampaň. To je opravdu směšné tvrzení," řekl.

Koho bude sám v lednu volit za prezidenta, Schwarzenberg neřekl, za kvalitního kandidáta ale označil Fischera. Připomněl, že se s ním zná ze svého působení v diplomacii. "Zajisté by to byl velice vhodný kandidát. Otázka je, jestli získá dostatečnou podporu, aby se dostal do druhého kola, ale že je to velice vhodný kandidát, o tom nebudiž pochyb," řekl Schwarzenberg.