Do Sněmovny opětovně dorazila žádost o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Pokud je Sněmovna nevydá a oni tak nebudou trestně stíháni, otevře to prostor pro ČSSD k vyjednávání o vládě s hnutím ANO?

Rád bych k tomu řekl několik postřehů. Dověděl jsem se o tom z médií a jsem rád, že žiju v právním státě, kde takovou věc policisté nekonzultují s ministrem, a doufám, že to tak bude i v budoucnu. Za druhé, to, jakou rétoriku k tomu přijal Andrej Babiš, to mě nepřekvapuje. Co mě překvapilo, byly vzkazy budoucího předsedy Sněmovny pana Vondráčka, který je právník a měl by vědět, jak probíhá trestní řízení.

I kdyby Sněmovna nevydala pana Babiše s panem Faltýnkem, tak bude pravděpodobně pokračovat trestní řízení ve vztahu k dalším osobám (v kauze je 11 obviněných, mezi nimi i Babišova manželka Monika – pozn. red.). Bude-li zastaveno trestní stíhání ostatním osobám, pak lze hovořit o tom, že došlo k zastavení trestního stíhání jako takového.

Ve vztahu k budoucí vládě Andreje Babiše to vztah nemá. Andrej Babiš má koalici utvořenou. Ta koalice bude hnutí ANO, komunisté a Okamurova SPD. To se zjevně potvrdí při hlasování o předsedovi Sněmovny. Bylo by fér, aby řekli voličům, že tato koalice vznikla.

Takže i kdyby Babiše s Faltýnkem Sněmovna k trestnímu stíhání nevydala a oni tak stíháni nebyli, tak s nimi ČSSD do vlády nepůjde?

Já vám říkám, že to na to nemá žádný vliv. ANO tady vytváří mlhu o vyjednávání o vládě. Vládní většina je ustanovena dávno. Jmenuje se komunisté, SPD a hnutí ANO. Potvrdí se to při volbě předsedy Sněmovny. Vždy byla volba předsedy Sněmovny svázána s vyjednáváním o vládě, dnes poprvé tomu tak nebude. Hnutí ANO se nepokouší vytvořit většinovou vládu, ale chce zemi přivést k předčasným volbám, aby upevnilo svůj mandát.

A jinak, pokud by byli Babiš s Faltýnkem vydaní k trestnímu stíhání, ale státní zástupce by vyslyšel stížnosti a trestní stíhání zastavil, byl by to impuls ke změně postoje ČSSD?

Pevně doufám, že policie a státní zastupitelství mají v té kauze nabito. Pokud by nabito neměli a bylo by to účelové stíhání na vodě, tak by to byla strašně špatná vizitka demokratického státu. Samozřejmě existuje možnost dotčených se bránit stížností ke státnímu zástupci. Pokud by to zrušil, tak má policie a státní zastupitelství velké problémy a budou muset vysvětlit, proč se vydali na takovou křížovou cestu.

Kdyby tady byla možnost – a zdůrazňuji, že naštěstí neexistuje – že bych já rozhodoval o tom, kdo bude nebo nebude stíhán, tak stíhat Andreje Babiše dva měsíce před volbami bych považoval za politicky nesmyslné. Protože to mu pouze a jenom nahrává. Žijeme v právním státě a policie naštěstí nemusí zohledňovat ani předvolební a ani povolební uspořádání.

Chápu to tedy tak, že pokud by byl Babiš očištěn státním zastupitelstvím nebo soudem, pak by partnerem pro ČSSD mohl být?

Seděli jsme s Andrejem Babišem čtyři roky ve vládě a dnes říkat, že jsme s ním seděli neradi nebo že vláda byla neúspěšná, je hloupost. Vláda byla úspěšná. Bohužel přestože jsme měli premiéra, tak jsme nedokázali prodat naši politickou práci. Prodal ji Andrej Babiš, proto má takřka 30 procent. Dostali jsme výprask, musíme ho přijmout, vstát a pracovat pro lidi. Za každou cenu se hrnout do vlády je nesmysl. Budeme tlačit na to, aby Andrej Babiš přiznal tu rodící se koalici ANO, SPD a KSČM. Budeme tlačit na to, aby koalice přiznala, že je koalice, a začala vládnout.

My teď budeme chtít, aby tyto koaliční strany ve Sněmovně neměly kontrolní mechanismy nad bezpečnostními fundamenty ČR, jako je kontrola tajných služeb nebo policie. Dostatek prostoru pro kontrolu vlády by měla dostat opozice.

Babiš tvrdí, že do programového prohlášení vlády začlení i body z programů jiných politických stran. Jak vysvětlíte svým voličům, že nepodpoříte vládu, pokud si osvojí i váš program?

My přece pro všechny zákony, které přijdou na pořad Sněmovny, budeme hlasovat. Pokud tato vláda ANO, KSČM a SPD vznikne a navrhnou podporu rodin s dětmi, zvyšování platů zaměstnanců ve státní službě, tak to všechno podpoříme. Ale proč bychom měli být pro ANO fíkovým listem, kterým by se zaštiťovalo v Evropě? Protože samozřejmě že ta koalice s SPD a KSČM pro evropské partnery nebude přijatelná.

Teď nás čekají prezidentské volby a ústřední výkonný výbor (ÚVV) ČSSD se k nim nijak nevyjádřil. Koho tedy podpoří ČSSD? Vnitrostranické referendum dělat nebudete?

Nebudeme. Soc. dem. nechá na rozhodnutí jednotlivých členů, koho podpoří. Máme podporu sedm procent voličů. Nemáme čas se debatou o prezidentském kandidátovi vysilovat.

Řekl jste na ÚVV, koho budete osobně volit?

My jsme se k debatě o prezidentské volbě vůbec nedostali. Dlouhodobě jsem měl a mám blízko k prezidentu Zemanovi, byť mě některé kroky k soc. dem. strašně bolí. Je na úvaze každého člena, koho bude volit. Potřebujeme v ČSSD hledat témata, která nás budou spojovat, ne rozdělovat.

Budete vy osobně volit Zemana?

Teď řešíme sami sebe.

A vyjádříte se aspoň před volbami?

Debata bude pokračovat a bezesporu se k tomu vyjádříme. Já měl k prezidentu Zemanovi blízko, považoval jsem ho za soc. demokrata. Myslím, že hádky s ním nám některé voliče odebraly. Ale z některých věcí, které dělal on k našim lidem, mě srdce bolelo. Říkám to, jak to je.

ÚVV v neděli vlastně nic nevyřešilo. Neměla by ČSSD začít být nějak aktivnější?

Pokouším se bavit s lidmi v soc. dem. Nechci debatovat s vlastními členy přes facebook a ve veřejném prostoru. Praním špinavého prádla na veřejnosti nic nezískáme.

ÚVV splnil svou roli v tom, že řekl, kdy bude sjezd. Členové ÚVV se rozhodli, že sjezd bude 18. února v Hradci. Návrhy to posunout neprošly. Neprošla ani přímá volba předsedy, byť pro to hlasovalo asi 50 členů ÚVV.

Já chtěl dubnový termín sjezdu, abychom nejenom zvolili vedení a změnili stanovy, ale abychom také deklarovali naši politiku a řekli, kdo jsme, kam jdeme, co chceme. Prioritní věci, jako je podpora rodin s dětmi, zaměstnanců, seniorů.