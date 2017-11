„Chodí nám SMS, maily, je to řízený nátlak. Přitom my jsme ve svém postoji nic nezměnili,“ řekl Právu Bartoš. Domnívá se, že tlak odstartovaly zprávy v médiích, že si piráti možná ještě rozmyslí svou podporu Vondráčkovi. Hlasovat by měl pirátský klub o víkendu.

O záplavě e-mailů informoval Bartoš i na Facebooku: „Jako je to hustý. Ačkoliv se opět reálně nic nemění, jakmile nejsi ,vstřícný‘ k ANO (což neznamená ani to, že bys byl ,vstřícný‘ ke komukoliv jinému), spustí se vlna ,vážně míněných emailů‘ o zklamání, zradě, dobrém vychování, paktování se s ODS či TOP 09 (kde?), včetně oblíbených příspěvků ,já vás sice nevolil, ale vaši voliči si určitě nepřáli‘.“

Právu posléze naznačil, že se domnívá, že maily nepíšou lidé „z ulice“, ale spíš z kanceláře hnutí ANO.

Chcete hnít v opozici?



Rady od poslance ANO Milana Brázdila zase dostal pirátský poslanec Vojtěch Pikal. O setkání, které se odehrálo po obědě s prezidentem Milošem Zemanem v Olomouckém kraji, napsal v pirátské Evidenci lobbistických kontaktů.

„Po obědě si mě odchytl Milan Brázdil, poslanec za ANO, že máme do té vlády jít, že je nás škoda v opozici, že tam budeme hnít, že kvalitní práci ve výborech stejně smete plénum,“ napsal Pikal.

Řekl jsem, že v opozici toho nelze moc prosadit a aby svůj postoj přehodnotili poslanec ANO Milan Brázdil

„Řekl jsem, že dle volební strategie existuje možnost na piráty ve vládě (za jistých, ovšem pro ANO nepřekročitelných podmínek) a že bych to případně otevřel při druhém pokusu,“ doplnil pirátský poslanec.

Brázdil Právu kontakt s Pikalem potvrdil. „Já jsem mu říkal, že si myslím, že piráti rozumějí IT technologiím a že je to přesně to, v čem Česká republika pokulhává. Řekl jsem, že v opozici toho nelze moc prosadit a aby svůj postoj přehodnotili,“ řekl Právu.

Že o setkání napsal Pikal na internet, Brázdila překvapilo. „Nečekal jsem to. Bral jsem to jako možnost se představit. Nabídl jsem mu tykání,“ dodal. Bartoš však možnost, že by v druhém pokusu piráti s ANO o vládě vyjednávali, razantně odmítl. „To je otázka celé strany,“ řekl Právu.

V povolební strategii, kterou si piráti ještě před sněmovními volbami schválili, stojí: „Pokud budeme jazýčkem na vahách, zvážíme toleranci menšinové vlády výměnou za zohlednění našich politických priorit v programu koalice. Tolerance je podmíněna plněním dohodnutých závazků, otevřeností při vládnutí a průběžnou politickou, veřejnou a odbornou diskusí k připravovaným záměrům.“

Kolují fámy, že si piráti všechna setkání, která mohou mít lobbistické pozadí nahrávají a poté je přepisují

Bartoš však po volbách několikrát řekl, že hnutí ANO by se muselo celé transformovat, aby s ním piráti mohli spolupracovat. Koalici a toleranci vždy vylučoval právě s odkazem na povolební strategii.

Evidence lobbistických kontaktů, kterou si piráti vedou na internetu veřejně a popisují v ní všechna setkání, která mohou mít lobbistické pozadí, podle informací Práva některé jejich kolegy z politiky rozčiluje.

Je také jedním z důvodů, proč se mnohým nechce s piráty za zavřenými dveřmi jednat. Kolují totiž fámy, že si piráti všechna setkání nahrávají a poté je přepisují. To však piráti odmítají, do evidence prý zapisují jen jádro jednání.

Faltýnek: Můžeme přehodnotit postoj



Ve čtvrtek jednali piráti s hnutím ANO. To rozzlobily informace, že piráti možná přehodnotí svou již ohlášenou podporu Vondráčkovi.

„My jako vítěz voleb na to můžeme potom reagovat, že můžeme také přehodnotit některé svoje postoje. Zatím se chováme vstřícně. Chceme, aby všechny subjekty ve Sněmovně měly zastoupení ve vedení ve výborů a v komisích, respektujeme, že opozice má mít kontrolní funkci,“ prohlásil šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek.

Dodal, že hnutí dostalo důvěru od 1,5 miliónu voličů. „Je logické, abychom měli předsedu Sněmovny. My trváme na tom, že máme kvalitního kandidáta,“ podotkl.

Nepatříme k SPD, KSČM a ANO šéf Pirátů Ivan Bartoš

Piráti už dříve deklarovali, že respektují, že ANO vyhrálo volby s velkým náskokem a funkce předsedy dolní komory by tak měla připadnout jemu. Nyní si chtějí ještě celou věc rozmyslet zejména proto, že se jim nelíbí rýsující se spolupráce ANO s KSČM a SPD. Dalším kandidátem na šéfa Sněmovny je předseda ODS Petr Fiala.

Funkce může být klíčová, pokud Sněmovna vyjádří dvakrát nedůvěru nové vládě. V třetím pokusu navrhuje premiéra právě předseda Sněmovny.

„Od té doby se situace výrazně změnila. Pokud tu existuje nějaký blok, kdy ANO má jistou podporu (KSČM a SPD), tak my jsme v povolební strategii řekli, že to nejsou naši partneři,“ uvedl Bartoš.

„Budeme se o tom bavit, budeme o tom na klubu hlasovat. Je to věc, která se musí znovu probrat. Nepatříme k SPD, KSČM a ANO,“ řekl Bartoš.