11:20 - Jednání ve Sněmovně komentovali Piráti. Uvedli, že pokud by po volbách seděli ve Sněmovně a znovu rozhodovali o vydání Babiše a Faltýnka, hlasovali by pro. „Nevidíme důvod, proč by měla Sněmovna případně v budoucnu bránit jejich vydání," avizoval lídr Pirátů Ivan Bartoš.

11:05 - K řečnickému pultíku si stoupl volební lídr ČSSD a ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Zostra se pustil do Babiše a Faltýnka a poslanců ANO. „Největší pozornost věnujete svému vlastnímu fňukání. Tak nám tady brečte, celý den. To vám bylo málo? Vždyť je to nedůstojné. Taky jsem musel do TV, když nám zavřeli Ratha. Nebylo to příjemné. Já jsem se s tím vyrovnal, tak z toho nebuďte tak úplně rozměklí,” prohlásil Zaorálek.

„Vaše ufňukanost je nedůstojná. Já tady vidím genetický egoismus, jste posedlí sebou samými,” vyčetl jim.

11:02 - Zákonodárci ANO hájí svého šéfa. Podle poslankyně Jany Lorencové je kauza Čapí hnízdo vytržená z kontextu. „Je to jedna kauza ze stovek miliard,“ řekla.

10:58 - Kalousek v projevu připomněl sázku, kterou s Babišem přes média uzavřel před dvěma lety v říjnu. Babiš prý Kalouskovi dluží deset miliónů. Můžete si přečíst zde.

10:53 - Slovo si vzal šéf TOP 09 Miroslav Kalousek. „Nerozhodujeme o vině a trestu, ale jenom o tom, zda tomu rozhodování dáme volný průchod. O ničem jiném,“ konstatoval.

10:50 - Šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura citoval z alegorie George Orwella Farma zvířat. „Víte, jaké je to ústřední heslo. Všechna zvířata jsou si rovna, ale některá jsou si rovnější. A to vy tady předvádíte,“ vzkázal poslancům ANO.

10:26 - Poslanci debatují, jak se v minulosti hlasovalo o zbavení imunity. Poslankyně Jana Černochová (ODS) kritizovala místopředsedu Sněmovny Radka Vondráčka (ANO), že je proti zbavení imunity svého stranického šéfa.

10:17 - Slovo si vzal člen mandátového a imunitního výboru Martin Plíšek (TOP 09). „Musím konstatovat, že členové hnutí ANO vystupují k imunitě svých poslanců rozdílným způsobem,“ podotkl. V případech, kdy se vydávali jiní poslanci, podle něj vždy hlasovali pro, a nyní mluví o „účelovce“.

10:06 - „Já sám budu hlasovat pro své vydání,” avizoval na závěr své řeči Faltýnek. „Jsem optimistou a věřím, že žiji v právním státě. Neudělali jsme nic špatného, natož nezákonného. Myslím si, že pravda zvítězí a my očistíme své jméno,” uvedl.

10:04 - Faltýnek zopakoval, že vydání poslanců je politickou kauzou. Celé měsíce podle něj bylo veřejným tajemstvím, že mají být obviněni. „Slýchal jsem to ve Sněmovně už dávno,” tvrdí.

9:53 - Celá žádost o vydání lídrů ANO byla podle Faltýnka šita horkou jehlou. Hlavní podle něj bylo, aby se to stihlo ještě před volbami. „Politická soutěž byla nahrazena policejní a mediální hrou,” prohlásil Faltýnek.

9:45 - Slovo si vzal první místopředseda hnutí a pravá ruka Babiše Jaroslav Faltýnek. Vyšetřovatel Nevtípil je podle něj nekompetentní.

9:44 - Babiš na závěr svého projevu požádal o zbavení imunity. „Žádám vás o zbavení imunity, ať pravda vyjde najevo,” prohlásil. „Stejně mě neumlčíte, nezastrašíte a nezastavíte mě,” řekl.

9:40 - Na paškál si vzal Babiš i premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD). „Ano, je to OKD. 110 miliard, které vytáhl Bakala z OKD, ty nenahmatáte. Zdevastoval celý region,” zdůraznil. Sobotku vyzval, ať zveřejní nahrávku ze zasedání vlády, na které se rozhodlo o prodání akcií uhelné společnosti.

9:39 - Jakékoli pochybení Babiš odmítá. Žádná dotace podle něj v kauze Čapí hnízdo zneužita nebyla. „Já v tom žádnou trestní kauzu nevidím. Vidím tam úplně jinou věc. Vidím volby. Za 45 dní jsou volby. Slyším vyjádření všech politiků – Babiš bude obviněn. A Babiš nemůže být ve vládě. O to přece jde tady. O volby, o nic jiného,” míní lídr ANO.

9:35 - Farma plní podle Babiše svůj účel. Uvedl, že ročně na ni zavítají desítky tisíc lidí a hodně dětí. „Plní účel, na který dostala dotaci. Těch 50 miliónů se dá nahmatat přímo na té farmě,” sdělil.

9:34 - Konstrukce, se kterou přišla policie, je podle Babiše absurdní. „Policie přichází s tím, že farma Čapí hnízdo byla moje soukromá chalupa. To je naprostá lež a falešná představa,” tvrdí Babiš.

9:29 - Babiš kritizoval, že kauzu vyšetřuje detektiv Pavel Nevtípil. Podle něj se jedná o kontroverzního policistu. Šéf ANO také nadával, že nikdo nevyslechl jeho ženu Moniku. „Absolutně skandální!” prohlásil.

9:22 - Slovo si vzal Babiš. „Dnes je pouhých 45 dnů do voleb a my se tady zase scházíme kvůli pseudoproblému, který je starý 10 let. Vypadá to, že Čapí hnízdo je nejdůležitější událost v historii této Sněmovny nebo naší země,” řekl. „Fakt si myslíte, že se nejedná o účelový proces?” tázal se poslanců.

9:21 - Dolejš uzavřel své vystoupení tím, že výbor doporučil vydání obou poslanců. Druhý zpravodaj Stanislav Huml (ČSSD) jen doplnil slova svého předřečníka.

9:15 - Dolejš popisuje časovou souslednost, která předcházela policejní žádosti o stíhání obou poslanců. Připomněl i loňskou schůzi Sněmovny, která byla kauze Čapí hnízdo věnována.

9:12 - „Sněmovna nemůže být tribunálem,” zdůraznil Dolejš. Spis podle něj koresponduje s charakterem policejní žádosti.

9:08 - Jiří Dolejš (KSČM), který byl zpravodajem žádosti, popisuje, jak se členové výboru seznamovali s policejní žádostí i se spisem.

9:03 - Šéfka mandátového a imunitního výboru Miroslava Němcová (ODS) seznamuje poslance s policejní žádostí.

9:00 - Šéf Sněmovny Jan Hamáček zahájil jednání.

Vydání obou poslanců doporučil sněmovní mandátový a imunitní výbor, jehož členové měli možnost nahlédnout do policejního spisu. [celá zpráva]

Pro vydání budou podle úterních vyjádření vesměs i poslanci ČSSD, TOP 09, ODS, lidovců i komunistů. [celá zpráva]

Jiná situace je u hnutí ANO, které v duchu argumentace svého předsedy považuje policejní žádost za nedůvodnou a politicky motivovanou. [celá zpráva]

Babiš, který označoval imunitu za zbytečnou, odmítá jakékoli pochybení. Policejní vyšetřování je prý snahou ovlivnit volby a kriminalizovat jej. Neváhal dokonce celý případ přirovnat k 50. letům. [celá zpráva]

Farma Čapí hnízdo



Farma Čapí hnízdo v minulosti patřila společnosti Agrofert, jejímž majitelem byl až do letoška Babiš.

Farma nejprve Agrofertu patřila, následně byla převedena na anonymní akcie na doručitele. Díky tomuto manévru mohla získat dotaci 50 miliónů, kterou by jako firma z koncernu Agrofert podle všeho dostat nemohla. Následně sfúzovala s jednou z Babišových společností, a tak se do holdingu vrátila.

Farma Čapí hnízdo na Benešovsku patřící do koncernu Agrofert ministra financí Andreje Babiše (ANO).

Loni v březnu na mimořádné schůzi Sněmovny Babiš přiznal, že v době získání evropské dotace byli akcionáři farmy bratr jeho partnerky a jeho dvě dospělé děti.

Policie začala prověřovat okolnosti získání dotace pro Čapí hnízdo v roce 2015. Věcí se začal zabývat i Evropský úřad proti podvodům (OLAF).