„Grémium hnutí ANO a výbor hnutí ANO schválily kandidátky pro sněmovní volby 2017. Schválili jsme čtyři ministry, jednu náměstkyni ministra, dva hejtmany s tím, že hnutí ANO nechce kumulovat funkce, tak si budou muset vybrat, jestli chtějí být poslancem nebo hejtmanem,“ řekl po jednání výboru Babiš.

V Praze bude jedničkou ministr obrany Martin Stropnický. V Plzeňském kraji povede hnutí do voleb ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, v Ústeckém kraji ministr životního prostředí Richard Brabec. Ministr dopravy Dan Ťok se pak jako lídr objeví na plakátech v Karlovarském kraji.

Náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová bude jedničkou v Královéhradeckém kraji, jihočeské ANO povede poslankyně Radka Maxová a lídrem v Libereckém kraji bude pekař Jiří Bláha.

V Pardubickém kraji se do čela kandidátky postaví poslanec Martin Kolovratník, v Moravskoslezském kraji hejtman Ivo Vondrák a v Olomouckém kraji další hejtman Ladislav Okleštěk.

Na jihu Moravy povede kandidátku současná náměstkyně hejtmana Taťána Malá a ve Zlínském kraji bude lídrem místopředseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček.

Nejasnosti kolem Faltýnka

I když o kandidátkách jednaly už krajské sněmy, kolem některých panovaly nejasnosti.

Týkaly se především kraje Vysočina, kde po schválení krajskou organizací z čela kandidátky odešel z osobních důvodů ministr financí Ivan Pilný. Nakonec jej nahradil Faltýnek, který měl původně vést hnutí v Olomouckém kraji.

Nejasná byla i situace v Jihočeském kraji. Mluvilo se sice o Radce Maxové, poradce šéfa hnutí ANO Andreje Babiše Adam Vojtěch ale již před časem řekl médiím, že mu Babiš místo v čele kandidátky nabídl.

Faltýnek uvedl, že při schvalování vedení respektovalo rozhodnutí krajů a změny prý byly jen „kosmetické“.

Ještě může zasáhnout Babiš



Do kandidátek ještě bude moci zasáhnout Babiš. Ten má pravomoc měnit je až do 15. srpna, tedy do doby, než se kandidátky odevzdají.

Změna se teoreticky může týkat i jeho pozice. V únoru Babiš navrhl, že by šel do voleb z posledního místa. Jeho spolustraníci ale chtěli, aby kandidátku vedl.

Zatím se mohou voliči ve středních Čechách těšit na zajímavé konfrontace. Za rivaly bude mít Babiš třeba předsedu TOP 09 Miroslava Kalouska, předsedu Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka z ČSSD, lídra SPD Tomia Okamuru nebo předsedu Pirátů Ivana Bartoše.

Volby do Poslanecké sněmovny se uskuteční 20. a 21 října. Termín vyhlásil prezident Miloš Zeman v dubnu. Hnutí ANO je podle průzkumů favoritem. Podle červnového modelu CVVM by nyní volby vyhrálo s 34 procenty, druzí komunisté by měli 14,5 procenta. [celá zpráva]