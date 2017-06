„V oblasti výtvarné to budou konkrétní návrhy. Přál bych si jinou dynamiku, vzezření a estetiku. Začátkem příštího týdne bych mohl představit nového stratéga kampaně,“ popsal ve středu novinářům během jednání kabinetu Zaorálek, který minulý týden na postu volebního lídra nahradil Bohuslava Sobotku.

Podotkl, že lidé i mimo ČSSD přicházejí s novými nápady, jak by měla kampaň vypadat, a on na ně musí reagovat. Jako příklad uvedl heslo „pomeranče jsou zdravější než koblihy”, které se jako spekulace objevilo v některých médiích.

„Chtěl bych prohlásit něco, co je pro mě zásadní. Ještě před třemi týdny jsem bojoval se žlučníkem, teď je v klidu. Ale upozorňuji vás, že kobliha je pro mě zásadní nepřítel. Skoro si nedovedu představit nic, co by mě ohrožovalo tak jako kobliha,“ prohlásil Zaorálek.

Koblihy během kampaně pravidelně rozdává šéf hnutí ANO Andrej Babiš.

Zaorálek dodal, že kdyby do něj někdo takovou koblihu dostal, tak ho to může úplně vyřadit z kampaně. „Pomeranč je jednoznačně zdravější. Na koblihy prosím pozor,“ varoval v narážce.

Jednání vlády se nezměnilo



Středeční zasedání vlády bylo první, kterému šéfoval Sobotka z postu premiéra, ale už bez předsednického křesla ČSSD. Toho se Sobotka vzdal minulý týden. [celá zpráva] Volebním lídrem se stal Zaorálek, vedení strany se ujal ministr vnitra Milan Chovanec.

Dotázaní ministři se shodli, že v jednání vlády neviděli rozdíl.

„Pan premiér je stále stejný, vláda funguje, pan premiér řídí vládu standardním způsobem. Aby si kolegové z triumvirátu říkali, kdo má větší prostor na mluvení, tak to ne. Premiér je premiér a ten řídí vládu,“ zhodnotila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (ANO).

Rozdíl nezaznamenal ani ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). „Nepoznal jsem žádný rozdíl ve vedení jednání vlády oproti stavu před tím. Pan ministr Chovanec na vládě ani nebyl, pan ministr Zaorálek možná mluvil méně častěji než na jiných vládách,“ komentoval.

„Pan premiér vládu celkem vždy řídí brilantně a dnes se to od toho jiného řízení nelišilo. Žádný velký rozdíl nepociťuji,“ konstatoval Zaorálek.