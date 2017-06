Pražský městský soud v úterý nepravomocně rozhodl, že Nikulina lze vydat jak do Ruska, tak do Spojených států. Konečné slovo stran vydání by měl mít ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO). [celá zpráva]

Zatímco proti vydání do USA vznesl muž stížnost ihned po rozhodnutí soudu, proti možnému návratu do vlasti neprotestoval. „Pokud by to bylo možné, souhlasil bych s vydáním do Ruska, do USA nikoliv,“ řekl soudu. Následně však podle všeho změnil názor a bude si stěžovat i na možné vydání do vlasti.

Celé řízení bylo stiženo procesní vadou. Panu Nikulinovi totiž nebyl doručen překlad dokumentů z Městského státního zastupitelství v Praze. Martin Sadílek, advokát Jevgenije Nikulina

„Důvod je velmi podobný jako u stížnosti proti rozhodnutí o přípustnosti vydání do USA: celé řízení bylo stiženo procesní vadou. Panu Nikulinovi totiž nebyl doručen překlad dokumentů z Městského státního zastupitelství v Praze, a klient se tím cítí poškozen,” vysvětlil advokát Sadílek důvod podání stížnosti.

„Navíc se samozřejmě cítí nevinen, nechť to tedy celé posoudí nadřízený soud,” dodal.

Zadržený v pražském hotelu

Nikulin je v ČR ve vazbě poté, co ho v říjnu zadrželi v jednom z pražských hotelů policisté ve spolupráci s americkým Federálním úřadem pro vyšetřování (FBI). Kalifornský federální soud obvinil Rusa z hackerského útoku, krádeže a spiknutí.

Podle televize ABC je Nikulin zodpovědný za masivní útok na profesní sociální síť LinkedIn z roku 2012. Podle britského listu The Guardian by měl mladý Rus mít na svědomí i počítačové útoky na americké politiky.

Rusové zase Nikulina podezřívají z internetových krádeží. Zatykač za čin z roku 2009 na něj ruský soud vydal loni v listopadu kvůli internetové krádeži 3450 dolarů (asi 88 tisíc korun). Moskva proto aktivně pracovala s českými úřady, aby zabránila vydání Nikulina do USA.