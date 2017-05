Babiš by podle Teličkových slov, o nichž Právo a Novinky informovaly, měl rezignovat kvůli tajným nahrávkám. Udělil by tak prezidentu Miloši Zemanovi lekci z politické kultury. [celá zpráva]

Ve čtvrtek se k Teličkovi, který je místopředsedou Evropského parlamentu, přidal jeho kolega z Bruselu Petr Ježek. „S kolegou Teličkou máme na celou situaci a její řešení stejné názory. Prezident by měl konat podle Ústavy, to by situaci vyřešilo,“ řekl Ježek v ČT. To znamená, že by měl akceptovat návrh premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) a Babiše z vlády odvolat.

Hnutí ANO přirovnal ke kamiónu, který je dvakrát větší než druhý největší vůz na silnici. „Ale dostal se do problémů, nezvládl některé situace za složitých jízdních podmínek. Chceme, aby se ten vůz na silnici udržel,“ uvedl Ježek.

Byla by slušnost předem to konzultovat s panem Babišem. poslanec Jan Volný

K Babišovi se chce ohlásit i další europoslankyně ANO Martina Dlabajová, podle níž „situace je nepříjemná pro hnutí ANO a českou politiku obecně“.

Veřejně nechce vývoj komentovat europoslankyně za ANO Dita Charanzová.

U většiny poslanců se Telička s Ježkem nesetkali s pochopením. Zvláště mužská část klubu ANO za Babišem stojí. „Je to divné. Nelíbí se mi to, jsem z toho překvapený. Byla by slušnost předem to konzultovat s panem Babišem,“ řekl Právu poslanec Jan Volný. Aféra je podle něj jen honem na Babiše, za kterým stojí soc. dem. kvůli jejím nízkým preferencím.

Podobně mluvil i poslanec Martin Kolovratník. „Nesouhlasím s nimi, nelíbí se mi to. Pánové Telička i Ježek jsou nestraníci, přijde mi to od nich hodně nekorektní. Jejich legitimní názor respektuji, ale proč ho posílají přes média, když mají schůzku až o víkendu? Je to nekolegiální a nefér,“ řekl Právu. Dodal, že za Babišem stojí.

„Nevím o tom, že by na ministerstvu financí zasahovala policie, že by byl někdo vzat do vazby. Ta debata s novinářem byla chyba, takhle by s ním mluvit neměl, měl to odmítnout. Já na jeho místě bych tu chybu přiznal asi hlasitěji. Není to ale důvod, aby skončil úspěšný ministr financí, který řídí státní kasu efektivně a začíná splácet státní dluh,“ dodal Kolovratník.

Tohle je účelová kampaň, která má za cíl odstranit Babiše z politiky a veřejného života. poslanec Zdeněk Soukup

Kolovratník však v ČT řekl: „Pokud se premiér takto rozhodl, já se osobně přikláním k tomu, že hnutí ANO by mělo toto respektovat a že by tedy k personální změně mělo dojít.“

Podle poslance Zdeňka Soukupa se cesty ANO a Teličky rozcházejí. „Pana Ježka moc nesleduji, ale pan Telička se dlouhodobě neprojevuje jako europoslanec, který kandidoval za ANO,“ řekl Právu.

„Poslanecký klub stojí stoprocentně za předsedou. Tohle je účelová kampaň, která má za cíl odstranit Babiše z politiky a veřejného života,“ míní Soukup.

Pan prezident Zeman celou situaci zbytečně vyostřuje. poslankyně Radka Maxová

Některé členky poslaneckého klubu ANO ale připustily, že vláda bez Babiše je možná. Nejednoznačně se vyjádřila Ivana Dobešová, podle které kauza velmi snižuje kredit politiků v očích veřejnosti. „Panu prezidentovi nechci radit, ale měli bychom dodržovat Ústavu a určitou úroveň politické kultury. Když si toto dáme dohromady, vyjde nám řešení,“ řekla Právu.

Poslankyně a šéfka jihočeského ANO Radka Maxová uvedla, že iniciativa europoslanců je osobní. Byla ale kritická také k Hradu. „Pan prezident Zeman celou situaci zbytečně vyostřuje. Koalice by si to měla vyřešit sama,“ uvedla pro Právo. Babiš by podle ní z vlády odcházet neměl.

„Upřímně řečeno, daleko víc by se mi líbila koalice bez pana Sobotky,“ dodala Maxová.