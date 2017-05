Ústava hovoří o tom, že Senát může se souhlasem Sněmovny podat ústavní žalobu proti prezidentovi buď pro velezradu, nebo pro hrubé porušení ústavy.

Žalobou na Zemana se v úterý odpoledne zabývá organizační výbor horní parlamentní komory. Sedmadvacet senátorů napříč politickým spektrem totiž minulý týden podepsalo prohlášení, ve kterém deklarují, že jsou připraveni konat.

Podle Antoše je však na ústavní žalobu zatím brzy. „Je to ještě trochu předčasná úvaha, ta žaloba se podává pro hrubé porušení ústavy a v tom, co prezident koná, tam asi ještě hrubé porušení nenastalo. Ještě pořád má nějaký čas na to, aby odvolání podepsal,“ míní právník.

Ústavní žalobu zmínil i Chovanec



O ústavní žalobě mluvil v úterý při příchodu na jednání grémia ČSSD i ministr vnitra Milan Chovanec. „Kdyby to trvalo týdny a týdny, pak je otázka, aby se to řešilo i vůči prezidentovi standardním způsobem, tedy ústavní žaloba, měl by zasáhnout Senát. K tomu jsme ale ještě daleko,” uvedl.

Dodal, že pokud Zeman situaci vyřeší až po návratu z Číny, je to ještě pro sociální demokracii akceptovatelné. Prezident přiletí zpět do ČR 18. května. „Všemu by ale pomohlo, kdyby byl (ministr Andrej Babiš) odvolán dnes,” dodal Chovanec.

Spor o kompetenci státních orgánů



Druhou možnost má v rukou právě předseda vlády. Sobotka by mohl zahájit u ústavního soudu takzvaný spor o kompetenci státních orgánů. Tím, že by Zeman nevyhověl návrhu na odvolání Babiše, by totiž blokoval kompetenci premiéra, kterou stanovuje ústava.

I na tento krok je ale podle Antoše zatím čas. „V podstatě se dá řádově pracovat s týdnem. Asi to rámuje ta cesta do Číny, pokud má prezident ve čtvrtek večer odletět, tak by se to mělo stihnout,“ míní.

Zeman v úterý při zahájení návštěvy Libereckého kraje prohlásil, že Babiše neodvolá, dokud nebude vypovězena koaliční smlouva. [celá zpráva]

To je podle Antoše naprostý nesmysl. „Koaliční smlouva je politické ujednání, nemá to vůbec povahu právního dokumentu. Tak to i v minulosti řekl Ústavní soud, že to nemá právní závaznost. Tím míň to může mít závaznost pro někoho, kdo není členem smlouvy – a to je prezident republiky,“ upozornil právník.