„Normální pracovní atmosféra. Pan premiér neustále opakuje svoje floskule a nepravdivé informace, kterým snad nevěří ani on sám,” hodnotil hlavní aktér kauzy, ministr financí Andrej Babiš (ANO).

„Atmosféra je pracovní. O demisi se v podstatě nemluvilo,” sdělil Novinkám ministr pro lidská práva Jan Chvojka (ČSSD).

„Už jsme schválili řadu bodů, takže normální pracovní průběh,” potvrdil ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) s tím, že jednání probíhá zcela bez emocí.

„Atmosféra je zcela poklidná a pracovní, pan premiér své kroky komentoval v úvodu,” řekl Novinkám šéf resortu zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL).

To potvrdil i ministr dopravy Dan Ťok (ANO). Projednávání bodů je podle něj dokonce hladší než jindy. „Premiér nic nevysvětloval, jenom oznámil, co chce udělat. Překvapilo mě, že demisi zřejmě na Hrad přinese až v druhé polovině května,” uvedl Ťok. O tom, že Sobotka demisi nepodá tento týden, ač to původně avizoval, si můžete přečíst zde.

Podle mluvčího vlády Martina Ayrera se ministři věnovali demisi asi jen pět minut.

Následně kabinet schválil návrh ministra vnitra na posílení ochrany mezinárodních letišť o 221 policistů či priority pro české předsednictví Radě Evropy. Rozhodla rovněž o přerušení projednávání věcného záměru zákona o sociálním podnikání.

Před Strakovkou bylo rušno



Před Strakovou akademií bylo od středečního brzkého rána živěji než obvykle. Ministři na úřad vlády přicházeli zaskočení a překvapení, u vchodu na ně čekaly asi tři desítky novinářů.

„Očekávám, že nám pan premiér osobně řekne, co ho k tomu kroku vedlo a jaké má představy o fungování nebo nefungování. Mrzí mě, že se takový krok neoznámil dopředu alespoň předsedům stran,“ prohlásil Jurečka.

Novináři čekají na členy vlády před Strakovou akademií.

„Konečně uvidíme premiéra, abychom se ho mohli zeptat na jeho přístup a na jeho verzi,“ řekl Brabec. Podotkl, že od kolegů ze sociální demokracie mají informace, že Sobotka o demisi rozhodl na poslední chvíli.

Bělobrádek: Jsme připraveni dokončit mandát



Šéf lidovců Pavel Bělobrádek v poměrně dobré náladě konstatoval, že je podstatné, jak rozhodne prezident Miloš Zeman.

„Pro nás je důležité, že jsme připraveni dokončit náš mandát, třeba i v demisi. Ale jsme připravení mluvit i o jakýchkoli jiných variantách,“ dodal vicepremiér. Na Hrad se objednal již před nějakým časem a tento týden by se s prezidentem měl sejít.

Ve středu odpoledne za Zemanem zamíří také ministr financí Babiš.

Premiér Sobotka v úterý na tiskové konferenci ohlásil, že ještě tento týden podá demisi a s ním skončí celá vláda. Zaskočil tím nejen své koaliční partnery, ale také své vlastní ministry.

Původně to totiž vypadalo, že Sobotka přistoupí pouze k odvolání Babiše kvůli pochybnostem ohledně jeho podnikání a korunových dluhopisů. Šéf kabinetu se ale nakonec rozhodl pro radikálnější řešení.