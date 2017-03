13:24 - Delegáti se odebrali volit předsedu, sjezd je do 14:45 hodin přerušený.

13:23 - Sobotka za svůj projev sklidil potlesk vestoje. Zvedla se asi polovina delegátů.

13:19 - Premiér delegátům vysvětlil, proč bude za prvního místopředsedu volit Chovance a ne Tejce. „Není to žádný rozmar. Předseda strany nemůže při volbách bojovat na více frontách. Předseda strany se musí na svého statutárního zástupce plně spolehnout,” uvedl. Tejc dlouhodobě patří k vnitrostranickým kritikům Sobotky.

Jeroným Tejc (vlevo) a Milan Chovanec

13:16 - Sobotka mluví už téměř půl hodiny. Řekl, že chce po sněmovních volbách sestavovat vládu. Zároveň ale dodal, že to nemusí být za každou cenu. „Půjdeme do vlády pouze tehdy, když budeme moci prosazovat program. Nepůjdu do vlády za každou cenu,” podotkl.

Dodal, že vždycky vyznával zásadu, že soc. dem. musí být hlavní stranou levice a levého středu. „To mimo jiné znamená žádné poplatky ve zdravotnictví, snížení daní pro více než čtyři milióny lidí v naší zemi,” nastínil Sobotka.

13:05 - „Andrej Babiš není sociálně citlivý miliardář. Je to člověk, který ve skutečnosti nemá rád demokracii. Je to člověk, který chce v naší zemi získat absolutní a nekontrolovatelnou moc. A použije k tomu všechny prostředky. Včetně neomezeného populismu,” varoval Sobotka.

13:00 - Sobotka v projevu zhodnotil nadcházející volby. „Čeká nás těžký zápas, tohle nebudou jednoduché volby. Tyhle volby budou o charakteru naší země. To mě nenechává klidným. Nemůžu zůstat sedět stranou a jenom se na to dívat. Odehrávají se tady věci, do kterých se musím osobně vložit. Do toho zápasu chci se vší silou vstoupit a vést vás do něj,” řekl delegátům.

Po volbách podle něj hrozí vytvoření pravicové vlády, což označil za hrozbu. „Nemyslím si, že by se pravice poučila. Hnutí ANO by dokonce dalo přednost koalici s ODS. No kde to jsme?” tázal se premiér.

12:56 - „Jsem svým založením optimista a idealista. Kdybych nebyl, tak bych se na konci roku 89 nepustil do obnovování soc. dem. Tehdy to bylo velké dobrodružství. Přesto, podívejte se, co jsme společně na základě našeho nadšení vybudovali,“ prohlásil premiér a sklidil za to potlesk.

12:50 - Bohuslav Sobotka zahájil svůj nominační projev. Sobotka je jediným kandidátem na post předsedy. Největší boj se tak strhne zřejmě o to, kdo mu bude krýt záda. Na funkci prvního místopředsedy kandiduje ministr vnitra Milan Chovanec a šéf ústavně-právního výboru Jeroným Tejc.

12:20 - ČSSD nepustila na sjezd zástupce protikorupční iniciativy Rekonstrukce státu. Prý z kapacitních důvodů. Více si můžete přečíst zde.

12:12 - U řečnického pultíku hovoří ministryně školství Kateřina Valachová. Preferencím předvolebních výzkumů, podle kterých hnutí ANO vyhrává nad ČSSD, nechce věřit. „Jsem si jistá, že ještě můžeme zvítězit. Nemá smysl vést řeči o tom, že jsme připraveni na prohru. Není to pravda. Lidé po nás chtějí, abychom byli silní,“ prohlásila směrem k nadcházejícím sněmovním volbám.

11:53 - O sjezdu ČSSD se na své tiskové konferenci zmínil i prezident Miloš Zeman. Delegátům prý ve volbě radit nechce. „Protože už 10 let nejsem členem strany, nehodlám se nijak vměšovat do rozhodování stranického sjezdu,” konstatoval.

11:46 - Delegáti se střídají v projevech, vystoupil ekonomický ředitel Martin Starec či šéf poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák.

11:27 - Kandidát na prvního místopředsedu a Sobotkův vnitrostranický kritik Jeroným Tejc rozdal mezi delegáty a novináře svůj návrh na nový program ČSSD pro volby do Sněmovny. Důchody by chtěl například nově valorizovat pevnou částkou namísto procentuálního zvýšení, zavést by chtěl také zákony, které by upřely právo na azyl ekonomickým migrantům.

Jeroným Tejc rozdával svůj časopis, vyfotil se do něj se svou rodinou

11:22 - A opět narážka na Babišovo hnutí, tentokrát od ministra zahraničí a místopředsedy strany Lubomíra Zaorálka. „Dlouhodobě nemůže existovat strana, pokud nemá dlouhý program. To je dlouhodobě vyloučené,“ řekl. Od delegátů za to sklidil potlesk.

11:15 - Současná místopředsedkyně strany Lenka Teska Arnoštová oznámila, že na funkci nebude znovu kandidovat, i když od krajských organizací dostala 10 nominací. „Toto je jediné možné řešení, abych zachovala jednotnou stranu,“ vysvětlila. Její místo by měl podle zákulisních dohod obsadit náměstek pražské primátorky Petr Dolínek.

11:03 - Slovo si vzal předseda Sněmovny Jan Hamáček. Ani v jeho proslovu nechyběla zmínka o hnutí ANO. Kritizoval Andreje Babiše, že označil dolní parlamentní komoru za žvanírnu. Připomněl prvního prezidenta Československé republiky. „Tomáš Garrigue Masaryk by nikdy nedopustil, aby byl demokratický parlament označen za žvanírnu,” podotkl Hamáček.

10:58 - Před delegáty vystoupil první místopředseda strany Milan Chovanec, který se odpoledne utká o svou dosavadní funkci s šéfem ústavně-právního výboru Jeronýmem Tejcem. „Toužili jsme po svobodě a nesmíme si ji nechat vzít. My přece nemůžeme dopustit, aby se tato země ve středu Evropy dala na cestu do Běloruska,“ apeloval ministr vnitra.

Zleva Milan Chovanec, Bohuslav Sobotka a Lubomír Zaorálek na sjezdu ČSSD

10:50 - Nechybí rýpnutí do koaličního partnera. „Není možné udělat ze státu firmu, kde lidé budou jenom lopatkami v jednom kole, jak nedávno líčili na sněmu ANO. Chceme být svobodnou a svobodomyslnou zemí,“ řekl premiér, který se nedávno nechal slyšet, že by šel do vlády s komunisty.

10:26 - Sobotka si v projevu pochvaloval, co vše ČSSD ve vládě prosadila. Zmínil i koaliční spory s hnutím ANO Andreje Babiše. „Vládu udržela pohromadě trpělivost a zkušenost sociální demokracie,” míní šéf kabinetu.

10:22 - Premiér začal mluvit o sociální demokracii za první republiky. „Byla to soc. dem., kdo prosadil volební právo, volební právo pro ženy, osmihodinovou pracovní dobu. Chci, abychom si připomněli kořeny soc. dem. Jsme tu kvůli lidem, protože pro ně chceme spravedlnost a slušný život,“ prohlásil Sobotka.

Delegáti sjezdu ČSSD

10:11 - Sobotka oficiálně zahájil sjezd, připomněl, že právě v Brně v restauraci U Dvořáků vstoupil do ČSSD. Delegáti následně drželi minutu ticha za zemřelé členy strany.

10:05 -„Zdar jak sviňa,“ přivítal delegáty brněnský zastupitel Oliver Pospíšil místní hantýrkou.

10:00 - První den sjezdu začal hymnou České republiky.

Premiér Bohuslav Sobotka dorazil do haly B, kde budou delegáti rozhodovat, dvacet minut před desátou. Novinářům zopakoval, že stojí o silný mandát.

„Nejde o mandát pro mě, jde o to, aby soc. dem. měla silné vedení do těžkého zápasu, který nás na podzim čeká. Budeme bojovat o udržení České republiky, budeme bojovat o udržení sociálního státu,“ řekl při příchodu šéf soc. dem.

Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka

Kolik hlasů by chtěl od více než sedmi set delegátů získat, nechtěl prozradit. „Nebudu tipovat žádná konkrétní čísla. Jsme demokratická strana, těžko mohu očekávat sto procent, ale jde mi o každý hlas,“ dodal Sobotka.

Premiéra a ostatní delegáty před výstavištěm „přivítalo“ několik demonstrantů, kteří kritizují ČSSD kvůli bytům v Písnici a OKD.

Podle místopředsedy strany a šéfa Sněmovny Jana Hamáčka, který také post ve vedení v pátek obhajuje, sjezdem odstartuje kampaň. „Chápu sjezd jako zahájení kampaně do nejtěžších voleb, které nás čekají, tedy do Poslanecké sněmovny. Byl bych rád, kdyby soc. dem. představila na sjezdu jasnou vizi, kterou nabízí občanům ČR, současně bych byl rád, aby vedení vzešlé ze sjezdu mělo silný mandát a bylo jednotné,“ řekl Právu.

Předseda poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák dorazil do haly na brněnském výstavišti s dobrou náladou.

„Nikdy neměl sjezd tolik delegátů jako v letošním roce. Zastoupení členské základny je velké, delegáti rozhodnou. Byl bych rád, aby Bohuslav Sobotka dostal silný mandát, protože to budeme potřebovat do voleb,“ sdělil Právu.