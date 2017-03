Policisté, hasiči, ale také celníci, vězeňští dozorci či tajné služby od července dočkají zvýšení platů o 10 procent. „Dohodli jsme se, že od 1. července se těmto složkám vrátí 10 procent ze mzdy, které dříve sebrala pravicová vláda za účasti ministra financí Kalouska,“ oznámil Chovanec.

Vnitro našlo ve svých rezervách 600 miliónů korun, Babiš musí v rozpočtu najít miliardu.

Ministři se také dohodli na vyplacení kompenzací pro Českou poštu za univerzální službu státu v letech 2013 a 2014.

„Dohodli jsme se, že kompenzace bude vyplacená ve výši 800 miliónů korun a bude vyplacena během tří let. Součástí dohody je, že pošta dá půl miliardy na zvýšení platů,“ sdělil Chovanec.

Pošťáci by měli navíc dostat tisícovku. Ředitel České pošty Martin Elkán mluvil o tom, že by se mzdy měly zvýšit v září. Chovanec i Babiš k tomu podotkli, že by to mělo být dříve.