Zásady, díky kterým se během svátků vyhnete nemoci

Přibývá prázdninového cestování a shromažďování, a to znamená jediné: počty respiračních chorob přibývají. Koneckonců, tyto viry se nejlépe šíří, když se lidé shromažďují uvnitř v těsné blízkosti. I když v tomto ročním období obvykle vidíme stálý nárůst respiračních onemocnění, nemusí to nutně znamenat, že i vy jste odsouzení k ulehnutí do postele.