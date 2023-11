Po nekvalitním spánku dokáže výkon mozku zlepšit pouhých 20 minut sportu

Kognitivní výkon se podle vědců u lidí po cvičení střední intenzity zlepšuje bez ohledu na to, jak dobře se vyspali. Tudíž může pomoci překonat poklesy mozkové aktivity způsobené i nedostatkem spánku.

„Z dosavadních výzkumů víme, že cvičení zlepšuje nebo udržuje naši kognitivní výkonnost, a to i při snížené hladině kyslíku,“ vysvětluje autor studie Joe Costello. „Toto je však první studie, která naznačuje, že ji zlepšuje také po úplné i částečné spánkové deprivaci a v kombinaci s nedostatkem kyslíku. Tato zjištění významně doplňují to, co víme o vztahu mezi cvičením a těmito příčinami stresu, a pomáhají posílit poselství, že pohyb je lék pro tělo i mozek,“ dodal.