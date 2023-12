Přes Vánoce covid i chřipka oslabí, pak rapidní nárůst

„Očekáváme, že během ledna uvidíme hlavní chřipkovou a covidovou vlnu. Nadále je čas na to, nechat se očkovat před příchodem nejhorší vlny, vakcíny jsou k dispozici,“ apeloval náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic.

Onemocnění covidem se v pondělí potvrdilo u 4,5 tisíce lidí, což je nejvíc od začátku loňského prosince. Jedním z důvodů může být vyprchání imunity dané očkováním nebo proděláním nemoci. Třetina nově nakažených jsou lidé starší 65 let, kterým se doporučuje očkování.

„Během Vánoc, vzhledem k tomu, že lidé přestanou chodit do práce a do kolektivů, uvidíme poměrně rapidní propad dolů. Potom v lednu, stejně jako v posledních letech, uvidíme od druhého až třetího týdne rapidní růst těchto onemocnění,“ dodal Pavlovic s tím, že se to odvíjí od toho, jaké bude počasí. Stejný vývoj se očekává i u šíření dalších respiračních infekcí.