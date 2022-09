Zácpa a průjem: Proč nás trápí a jak k nim dochází

Podle odborníků může za zácpou stát i Parkinsonova choroba, a to i dokonce i několik let předtím, než samotná nemoc propukne a objeví se třes a potíže s pohyblivostí.

Mléčné výrobky jsou důležitou součástí jídelníčku, ale ani s nimi by se to nemělo přehánět. Pokud se k tomu přidá i častější konzumace vajec a červeného masa, může to vše dohromady zpomalit trávení. Pokud se takové obtíže projeví, je vhodné do jídelníčku zařadit více vlákniny.