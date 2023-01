Jak se vypořádat s toxickým prostředím v zaměstnání

Chodit do zaměstnání, kde je na vás dlouhodobě vyvíjen tlak, a necítíte se zde tedy vůbec dobře, vám pravděpodobně i do budoucna víc vezme, než dá. Jednak se pravděpodobně nevyhnete syndromu vyhoření, jednak se to může velmi negativně odrazit na vašem duševním i fyzickém zdraví.