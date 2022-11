Pití kávy v těhotenství může mít vliv na vývoj dítěte

Podle nedávné studie zveřejněné v JAMA Network Open byly děti, které byly před narozením vystaveny malému množství kofeinu, ve věku 4 let nižší než ty, jejichž matky během těhotenství kávu či čaj nepily.

„Rozdíl se každý rok prohluboval až do věku 8 let,“ říká hlavní autorka studie a perinatální epidemioložka Jessica Gleasonová pro CNN. Zároveň ale dodala, že se nejedná o nijak drastický rozdíly.

Stále ale neexistuje studie, která by potvrdila, že by tento výškový rozdíl přetrvával do dospělosti, proto není důvod k panice.