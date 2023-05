Časné nádory střeva lze nově v motolské nemocnici vyndat bez nutnosti operace

Pokud lékaři objeví při běžném endoskopickém vyšetření časné nádory střev, ale i neodstranitelné zbytky polypů či nepokročilé léze, a to až do průměru dvou a půl centimetru, nemusí pacient absolvovat operaci střev. V pražské Fakultní nemocnici Motol zařadili do běžné praxe revoluční technologii EFTR (Endoscopic Full-Thickness Resection), která umožňuje řešení jen pomocí endoskopu. Výkon je neinvazivní a délka hospitalizace je zkrácena na 24-48 hodin.

Lékaři v pražské Fakultní nemocnici v Motole odstraňují časné nádory střeva bez nutnosti operaceVideo: FN Motol