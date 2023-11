Spaní na boku jako viník vrásek i asymetrií

Je možné, že by poloha spaní mohla skutečně změnit symetrii vašeho obličeje? Pokud jde o vrásky, odpověď je ano. Ale pokud jde o rysy, odborníci se rozcházejí.

„Podle studie v časopise Aesthetic Surgery Journal mohou síly komprese, napětí a čirého tlaku vyvíjené na naše tváře během spánku vést k deformaci obličeje. To se projeví jako svislé záhyby, když spíme na boku nebo na břiše,“ říká pro Daily Mail Kerrová.

Totéž se vztahuje i na jiné partie těla, kde do hry vstupují účinky gravitace. „Ležení na boku nám může způsobit pokles prsou, což má za následek znatelné svislé vrásky na dekoltu,“ tvrdí Kerrová.

„Spánek na boku může způsobit opakovaný tlak na určitou oblast, vytváření záhybů a zhoršování vzhledu linek a vrásek na oblíbené spací straně. To zhoršuje asymetrii očí, rtů a obličeje,“ říká lékařka Maryam Zamaniová, která se zaměřuje na okuloplastickou chirurgii.

To může znamenat, že jedno oko má mírně odlišný tvar či výšku nebo že jedna strana rtů je níže než druhá. „Jak stárneme, asymetrie jsou stále zřetelnější a navíc se snižuje elasticita pokožky, což znamená, že může trvat déle, než se statické linky rehydratují a po noci plné spánku se vrátí zpět do svého stavu,“ dodává Zamaniová.

Je to stejné jako s vráskami kolem úst od smíchu. Má je každý, ale čím jste starší, tím je pravděpodobnější, že zůstanou na místě, i když už se nesmějete. A nakonec se stanou trvalými.

„Váš obličej je přitisknutý k polštáři, což může způsobit vrásky a akné. To platí i pro oblast dekoltu, která je ovlivněna stejným způsobem v důsledku tření o polštář a povlečení,“ tvrdí Daiová.

Co tedy dělat, když jste celý život zvyklí spát na boku nebo na břiše? Jasnou odpovědí by bylo začít spát na zádech – kdyby to bylo tak jednoduché.