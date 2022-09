Skvělé recepty ze zbytků aneb Jak neplýtvat

Chutné a lákavé pokrmy dokážeme uvařit i z toho, co nám zbylo v lednici například po nedělním obědě. Jak na to? Nápadité rady a tipy pro vás má Jitka Rákosníková ve své Recyklované kuchařce. Dozvíte se, jak do posledního kousku využít pečivo, maso, luštěniny, rýži, mléčné výrobky či zeleninu, a přitom si pochutnat. Je to ekologické, šetrné k planetě i ekonomicky výhodné. Co víc si přát?

Foto: Alena Hrbková Španělská bramborová tortilla

Článek Španělská bramborová tortilla INGREDIENCE 600 g zbylých uvařených brambor (nakrájených na 6-7 mm vysoké plátky) několik lžic olivového oleje 1 středně velká bílá cibule (nakrájená na jemné plátky) 12 velkých vajec (2-3 vejce můžete nahradit zbylými bílky) POSTUP: Ve větší nepřilnavé pánvi (průměr asi 28 cm) s vyššími stěnami rozehřejte olivový olej. Zlehka a po částech osmažte plátky brambor, aby se zatáhly, ale nezabarvily se. Dávejte je do misky. Ve zbylém oleji osmažte plátky cibule, aby zvláčněly, ale nezabarvily se, asi 7 minut. Do pánve vraťte plátky brambor a promíchejte s cibulí, pak vše urovnejte v pánvi do stejnoměrné vrstvy. Vejce v míse prošlehejte se špetkou soli. Směsí přelijte brambory s cibulí a na středním až nižším stupni smažte, přičemž vidličkou nadzvedávejte okraje tortilly a nechte pod ně stéci trochu vajec. Takto směs smažte 6-7 minut, až se vejce začnou usazovat, ale na vrchu tortilly budou ještě polotekutá. Teď přijde chvilka zručnosti. Tortillu vařečkou nebo nožem opatrně uvolněte z pánve a nechte sklouznout na velký talíř opečenou stranou dolů. Dno pánve potřete trochou oleje a překlopte ji na tortillu v talíři. Pak oběma rukama konstrukci talíř-pánev obraťte. Tortilla se octne neopečenou stranou dolů v pánvi. Tu postavte zpět na sporák a opékejte ještě minutu. Tortillu pak servírujte na čistý talíř a podávejte například s čerstvým hlávkovým salátem. Mrkvová pomazánka Foto: Alena Hrbková Tento recept můžete aplikovat i na další zeleninu, ať už přebývající uvařenou, pečenou, nebo tu, kterou teprve budete zpracovávat. Využijte i zbylé luštěniny, obiloviny, semínka, bylinky či ořechy. INGREDIENCE 6 středně velkých mrkví na tenké plátky 1/2 stroužku česneku 1/4 lžičky mletého římského kmínu 1/4 lžičky najemno nastrouhaného čerstvého zázvoru špetka mleté skořice špetka chilli koření 1 lžíce sezamové pasty tahini 2 lžíce čerstvé citronové šťávy sůl, pepř POSTUP: Mrkev uvařte nejlépe v páře doměkka, asi 12 až 15 minut. Pak ji rozmixujte spolu s ostatními surovinami dohladka. Pokud by byla směs příliš hustá, rozřeďte ji trochou vody. Recepty z cest po Evropě: gnocchi, fish & chips, keze kartoffel, marinovaný losos Styl Supplì al teléfono (italské smaženky se sýrem) Foto: Alena Hrbková INGREDIENCE 400 g zbylého risotta (vláčný italský pokrm se smetanou, nikoli české sypké rizoto) plátek másla trocha nastrouhaného parmezánu 2 vejce 200 g mozzarelly (nebo podobného vláčného sýra) nakrájené na kostičky vejce strouhanka rostlinný olej POSTUP: Zbytky risotta promíchejte s máslem, parmezánem a vejci. Na chvíli rozestřete na plech vyložený papírem na pečení, aby hmota trochu oschla a lépe se pak tvarovala. Z hmoty je třeba uhníst namočenýma rukama koule. Uprostřed udělejte palcem důlek a naplňte ho kostičkami sýra, kouli opět uzavřete a poválejte v rukách. Koule protáhněte v rozšlehaných vejcích a obalte ve strouhance (i nadvakrát, supplì budou křupavější). Nechte je krátce zpevnit v chladničce a pak smažte ve vyšší vrstvě rozehřátého oleje. Koule podávejte ihned a horké, abyste při rozkrojení nepřišli o efekt „telefonních drátů" vytvořený roztaveným sýrem. Tip: Doplňte svěžím salátem nebo například rajčatovo-masovou boloňskou omáčkou. Supplì si můžete připravit jako polotovar a uskladnit v mrazáku na jindy. Chudí rytíři Cordon bleu Foto: Alena Hrbková INGREDIENCE 4 krajíce staršího obyčejného chleba (kůrky odkrojte) 2 plátky dobrého pevného sýra typu gouda 2 plátky kvalitní šunky vejce lžička škrobu strouhanka olej na smažení POSTUP: Na krajíc chleba položte plátek šunky a sýra, přiložte druhý krajíc a dobře je k sobě přimáčkněte. Můžete lehce rozválet válečkem. Cíl je, aby byly krajíce trochu nalepené na sobě. V misce rozšlehejte vajíčko se škrobem, chvíli počkejte, až se škrob rozpustí, a ještě jednou prošlehejte, aby nedělal žmolky. Spojené krajíce chleba obalte ve vajíčku a pak ve strouhance, přebytek oklepejte. Na středním stupni pozvolna z obou stran osmažte na rozehřátém oleji. Na kuchyňských ubrouscích nechte okapat přebytečný tuk a podávejte. Kde se vzal název? Vychází ze staroanglického receptu Chudí rytíři windsorští. Tvrdnoucí pečivo se zvláčnělo v mléce a vajíčku, osmažilo a ochutilo skořicí a cukrem. K namáčení se přidávala trocha sladkého sherry. Cordon bleu (francouzsky modrá stužka) je kuchařské vyznamenání po absolutoriu stejnojmenné kulinární školy. Označuje se tak ale i telecí řízek naplněný plátkem sýra, šunky a smažený v trojobalu. Čočková omáčka bolognese podle Jamieho Olivera Foto: Alena Hrbková INGREDIENCE 1 mrkev 4 velké houby 1 cibule 2 hrnky uvařené čočky 2 stroužky česneku 2 lžíce rajčatového pyré 1 řapík celeru 400 ml zeleninového vývaru olivový olej čerstvá bazalka 2 bobkové listy 400 g konzervovaných rajčat několik snítek tymiánu nastrouhaný parmazán POSTUP: Očištěnou zeleninu nakrájejte nadrobno, případně rozsekejte v robotu. Ve velkém kastrolu rozehřejte na středním stupni olej a smažte zeleninu s bylinkami, asi 10 minut. Nakrájejte nebo nasekejte houby, vsypte je do kastrolu a smažte další 3 minuty. Vmíchejte rajčatové pyré, vývar a rajčata, která trochu rozmačkejte. Pod pokličkou vařte na nízkém stupni a za občasného promíchání asi 10 minut. Uvařenou čočku vmíchejte k ostatním ingrediencím až ke konci varu, jen aby se prohřála. Promíchejte s uvařenými těstovinami podle výběru, posypte lístky bazalky a parmazánem. Tip: Do omáčky můžete použít místo uvařené i 100 g drobnozrnné syrové čočky, kterou ale přidáte do jídla už spolu s rajčatovým pyré - v tom případě je třeba pokrm dusit, dokud nezměkne čočka. Nejrychleji je hotová čočka červená. Tip: Do omáčky můžete použít místo uvařené i 100 g drobnozrnné syrové čočky, kterou ale přidáte do jídla už spolu s rajčatovým pyré - v tom případě je třeba pokrm dusit, dokud nezměkne čočka. Nejrychleji je hotová čočka červená. Prázdninové pečení s cukrářkou Petrou Burianovou Zdraví Od pečínky k „číně“ Foto: Alena Hrbková INGREDIENCE 300 g zbylého pečeného vepřového masa (nakrájeného na kousky či rozděleného na vlákna) žloutek a škrob olej 300 g různé zeleniny (mrkev, pastiňák, cuketa, papriky, zelí) 1 cibule trocha cukru 1 lžíce škrobu 1 lžíce sójové omáčky 1 lžíce dezertního vína sůl, pepř rýže POSTUP: Maso obalte ve směsi ze žloutku ušlehaného se škrobem. Pánev nebo wok rozpalte, vlijte trochu oleje a kousky masa prudce osmažte dozlatova. Vyjměte je a na kuchyňském papíru nechte odsát přebytečný tuk. Do pánve vsypte zeleninu nakrájenou na štíhlé hranolky a cibuli nakrájenou na klínky a za stálého promíchávání smažte, až zelenina trochu chytí barvu, zvláční, ale zůstane ještě křupavá. Směs poprašte špetkou cukru a zalijte škrobem rozmíchaným v sójové omáčce, případně vínu. Už dál nesmažte, vmíchejte odkapané kousky masa, je-li třeba, osolte a opepřete. Podávejte s rýží. Tip: Zbylé maso můžete použít i do jídla typu kari. Zelenina se smaží již v kari koření nebo pastě. A na závěr se omáčka zjemní kokosovým mlékem nebo smetanou. Paprikové želé Senzační chuťovka třeba ke grilovanému masu, na toast, k vaječné omeletě. Foto: Alena Hrbková INGREDIENCE 150 g dlouhých červených čerstvých chilli papriček 150 g červených paprik 1 kg želírovacího cukru 600 ml jablečného či ciderového octa POSTUP: Papričky zbavte semínek a každou rozkrojte na asi 4 kousky. Papriky nakrájejte na větší kousky. Nejprve rozmixujte chilli papričky, pak k nim přidejte kousky paprik a rovněž rozmixujte. V široké silnostěnné pánvi nechte na mírném stupni rozpustit cukr v octu, nemíchejte. Do pánve vyškrabte rozmixovanou směs, uveďte do varu a nechte zprudka vařit 10 minut. Sejměte a nechte stranou vychladnout. Nejprve bude směs vypadat jako sirup, který chladnutím pozvolna houstne na želé a kousky papriček a paprik se v něm rovnoměrně rozloží. Asi po 40 minutách přesuňte tuhnoucí želé do vysterilizovaných skleniček. Můžete zlehka promíchat. Pevně uzavřete. Tip: Starší pečivo získá s tímto želé (skleničku můžete mít po ruce kdykoli) punc výjimečné lahůdky.