Rapidně přibývá žen s rakovinou plic

„Je to odložený efekt emancipace, začaly kouřit později než muži a s odkladem 30 let nám výskyt rakoviny plic u žen narůstá,“ vysvětlila pneumoložka.

Praktičtí lékaři do něj zvou muže nad 55 let, kteří mnoho let kouřili 20 cigaret denně. Podmínkou je zapojit se do programu na odvykání kouření.