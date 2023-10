Nikdy nezačínejte vapovat, varuje dvanáctiletá dívka

Sarah Griffinová ze severoirského Belfastu, která trpí astmatem, začala šlukovat elektronické cigarety, když jí bylo pouhých devět. „Stačilo to jednou vyzkoušet a už jsem v tom lítala,“ přiznává.

Sarah se podařilo skrýt svůj návyk před matkou. Přístroj ukrývala ve svém pokoji pod kobercem. Navzdory tomu, že je nezákonné prodávat e-cigarety komukoli pod 18 let, Sarah si je dokázala opatřit sama v obchodě.

V září byla hospitalizována s infekcí, která jí způsobila potíže s dýcháním. Lékaři ji poslali rovnou na oddělení intenzivní péče poté, co testy ukázaly, že pouze jedna z jejích plic funguje správně, kvůli její závislosti na vapování.

Noc předtím, než skončila v nemocnici, začala Sarah náhle kašlat, když se chystala do postele, ale její rodiče si mysleli, že jde o běžný projev astmatu.

Otec Sarah ji vzal do Royal Victoria Hospital, kde lékaři zjistili, že její hladina kyslíku nebezpečně klesla.

„Všude byly trubičky, dráty a přístroje - bylo to srdcervoucí vidět ji v tomto stavu. Cítila jsem se bezmocná. Byla to noční můra,“ řekla Mary Griffinová pro Dailymail .

I když Sarah již nehrozí žádné bezprostřední nebezpečí, děsivý incident jí způsobil trvalé poškození plic. „Lékaři mi vysvětlili, že kdyby Sarah nebyla závislá na vapování, byla by v lepší pozici, aby se ubránila infekci. Kdyby se dostala do nemocnice později, výsledek by byl úplně jiný.