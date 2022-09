Příznaky, že vás přepadla krize středního věku

Možná máte pocit, že jste toho v životě pořád nedokázali dost, a bojíte se, že už to nestihnete. Možná jste v pokušení koupit si nové auto, motorku, pořídit si luxusní šperky, případně jít na plastickou operaci, jen abyste si připadali déle mladí. Ano, i to jsou známky krize středního věku.

Kouč Roland Legge pro server Yourtango popisuje detailněji sedm nejčastějších příznaků, že vás krize středního věku skutečně dostihla.

1. Jste pohlceni vlastními výčitkami

Není tak náročné dostat se do kolotoče neustálých myšlenek, co jste kdy chtěli dokázat, co jste udělali, neudělali nebo mohli udělat odlišně.

Pokud trávíte příliš času právě těmito myšlenkami, stejně jako zpochybňováním dřívějších rozhodnutí, je to znak krize středního věku. Je třeba si uvědomit, že soustředění se na vlastní chyby a kroky, které již nejdou odčinit nebo zvrátit, nedávají v životě prostor k vytváření nových příležitostí. A na ty je ve skutečnosti čas a prostor v každém věku.

2. Doufali jste, že v daném věku budete někde jinde

„Mnohdy je těžké uvěřit, že život utíká tak rychle. Měli jste hromadu snů, které jste chtěli splnit – a najednou se blížíte čtyřicítce či padesátce a zdaleka nejste tam, kde jste chtěli být,“ nastiňuje jeden z dalších problémů Legge.

Nebo jste doufali, že v padesáti za sebou budete mít kromě práce i hromadu dobrodružství a zážitků s přáteli, ale mnohé z toho se stále nestalo a vy jen smutně toužíte po tom, alespoň ještě něco zažít.

3. Máte pocit, že ztrácíte kontrolu nad svou myslí

Vaše mysl je jeden velký chaos. Máte potíže se spánkem, protože nedokážete ukočírovat všudypřítomné myšlenky, co mělo nebo mohlo být, kdyby… Cítíte úzkost a všude vidíte jen chyby.

4. Máte pocit, že část z vás je nenávratně pryč

Dalším z častých projevů je tzv. ztráta chuti do života. Určitý věk za vámi, docenění žádné a vše, co bylo dřív jednoduché, je najednou složité. Ztratili jste dřívější motivaci zkoušet cokoli nového. Něco, co bylo vaší součástí, je pryč.

5. Cítíte se izolovaní, navzdory hromadě přátel kolem

Máte ve svém životě plno kamarádů a přátel, podporu rodiny, a přesto se cítíte tak nějak izolovaní? Možná proto, že se najednou cítíte být nepochopení. Možná se změnily vaše zájmy. Máte hlubší vztahy s některými lidmi než dříve. A možná vás třeba jen unavuje být někým, kým nejste.

6. Nabyli jste dojmu, že jste svůj život promarnili

Představovali jste si, že v 45 budete mít úspěšnou kariéru a dostatek našetřených financí? Jenže realita je někde jinde a vy máte pocit, že jste svůj život promarnili. Myslíte na to, co jste měli či neměli udělat. Proč jste něco neudělali dřív nebo třeba nezměnili práci? I to jsou známky krize středního věku.

7. Beznadějná budoucnost

Vidíte budoucnost jako pochmurné místo, nebo si ji raději ani nepředstavujete? Svět se mění a vy nevíte, co s tím. I to jsou příznaky krize, která s sebou přináší hromadu negativních myšlenek.

Co dělat, když se dostaví první známky krize?

„Za prvé si pamatujte, že v tom nejste sami. Najděte si přítele nebo člena rodiny, se kterým si můžete v klidu a bez obav promluvit o tom, co prožíváte. Pokud nikdo takový není, nebojte se oslovit odborníky, rozhodně nemusíte trpět se svými myšlenkami sami,“ nabádá Roland Legge.

A za druhé si pamatujte, že život je plný změn, a je to naprosto v pořádku. Nejste s něčím spokojení? Změňte to, najděte své nové já uprostřed chaosu. Dejte sami sobě prostor pro nové myšlenky a prožitky.

„Být v určitou chvíli nešťastný je v pořádku. Nebojte se cítit bolest za to, co se vám nepovedlo. Ale až to sami se sebou proberete, dejte prostor novému já, aby zaujalo místo v novém životě,“ radí dále.

Dejte prostor změnám

Uvědomění si, že život v určitém věku nekončí, dává prostor ke změnám. Udělejte si čas, nebojte se a experimentujte. Chcete změnit profesi nebo se třeba vrátit do školy a dodělat si nějaký titul? Proč ne? Nebo jste se vždy chtěli naučit na nějaký nástroj? Nebojte se vykročit do neznáma a udělejte to.